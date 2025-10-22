El Consejo Asesor de Conductores de NASCAR busca participar en la mediación antimonopolio

El Consejo Asesor de Pilotos de NASCAR quiere ser escuchado en un caso legal importante. El 21 de octubre de 2025, el grupo presentó un escrito amicus curiae, que significa “amigo del tribunal”. Pidieron a un juez federal que les permitiera unirse a las conversaciones entre NASCAR, Carreras 23XIy Deportes de motor en primera fila. El caso trata sobre cómo el deporte sistema de charter se ejecuta.

Los conductores dicen que deberían tener voz porque lo que sucede afecta sus trabajos, su seguridad y sus fanáticos. Al consejo le preocupa que, si quedan fuera, las decisiones podrían afectar el salario de los conductores y los programas especiales que los conectan con los fanáticos. Creen que los pilotos son clave para el éxito de NASCAR y merecen un asiento real en la mesa.

Por qué el Consejo Asesor de Conductores de NASCAR quiere tener voz

Bob Pockrass lo explicó claramente: «El Consejo Asesor de Conductores es voluntario para los conductores y representa los intereses de los conductores. Por ejemplo, negoció el Programa de Embajadores de Conductores (el programa de incentivos de NASCAR para apariciones de conductores/oportunidades en los medios) que forma parte de los acuerdos chárter».

Ese programa ayuda a los conductores a conocer a los fanáticos, realizar entrevistas y promover carreras. El ayuntamiento teme que sin su aportación programas como éste podrían desaparecer. Los pilotos creen que deberían ayudar a dar forma al futuro del deporte. No son sólo empleados, son las caras que la gente anima cada fin de semana.

“Los conductores buscan tres objetivos generales con cualquier resolución de este caso, Matt Weaver de Motorsport.com escribió. (1) proteger los intereses a largo plazo de los conductores actuales y futuros en el deporte; (2) proporcionar una posición permanente y significativa para que los conductores tengan colectivamente una voz independiente en temas importantes del deporte; y (3) que todas las partes actúen en el mejor interés de los fanáticos para brindar la mejor experiencia posible”.

En resumen, los conductores quieren proteger sus empleos, tener voz en las decisiones y asegurarse de que los fanáticos sigan amando el deporte.

Cómo empezó el consejo

El Consejo Asesor de Conductores comenzó en 2022. Fue creado para que los pilotos pudieran hablar juntos, tal como lo hacen los propietarios de equipos con Race Team Alliance. Antes de eso, los pilotos individuales no siempre tenían una voz fuerte en las grandes conversaciones de NASCAR.

Weaver también señaló: “Tenga en cuenta que esto se produjo cuando las dos partes se reunieron en el tribunal para una mediación, lo que provocó el escrito amicus curiae”. Eso significa que el momento no fue un accidente; El consejo intervino porque las otras partes ya estaban en medio de conversaciones judiciales.

Ahora, el consejo espera que el juez vea por qué es necesario incluir a los conductores. Dicen que no se trata sólo de dinero, sino de justicia y del futuro del deporte.

Por qué los conductores son importantes para NASCAR

«Los pilotos son las estrellas del deporte», dice el informe. «Ponen en riesgo su salud y seguridad cada fin de semana para perseguir su pasión y ofrecer un gran producto a los fanáticos».

Eso es cierto. Los conductores chocan, sudan y se esfuerzan al límite en cada carrera. Los fanáticos sintonizan porque quieren ver a esos valientes corredores hacer todo lo posible.

«Al igual que otros deportes profesionales, los pilotos son los embajadores de las carreras de autos stock y tienen un interés independiente en el deporte. La discusión sobre la estructura futura de NASCAR no es una discusión entre NASCAR y los dueños de equipos en la mesa. Los pilotos son la tercera pata crítica que permite que el deporte sea exitoso y emocionante para los fanáticos».

En otras palabras, sin conductores no hay espectáculo. Aportan la energía, el drama y la pasión que aman los fans. El consejo quiere que NASCAR y los propietarios traten a los conductores no como “monedas de cambio”, sino como socios.

«Los pilotos no deberían convertirse en moneda de cambio entre los propietarios y NASCAR, sino que deberían servir como un grupo independiente que ayude a promover el éxito y la salud del deporte», añade el informe. «En última instancia, los pilotos están en una posición única para atraer nuevos fanáticos al deporte y con ese esfuerzo, asegurar su propia posición independiente junto a NASCAR y los propietarios».

Ése es el punto principal: los conductores no quieren pelear. Sólo quieren ser escuchados. Quieren ayudar a NASCAR a crecer, proteger su futuro y mantener a los fanáticos entusiasmados en los años venideros.