El conmovedor mensaje de la doctora Aisah Dahlan para Erika Carlina que lucha por ser madre

Jacarta – Hermosa artista Erika Carlina revela otro lado de su vida como persona Madre nuevo para el médico y practicante de habilidades de neuroparenting, dr.Aisa DahlanCMHt., CM.PNL. El prometido de DJ Bravy preguntó cómo podía sentirse orgulloso de ser madre a pesar de tener un pasado oscuro.

Lea también: Leyendo regularmente el Ayat Kursi después de la oración, Habib Umar: Tu distancia del Cielo es sólo la muerte



Había una pregunta que se quedó grabada en el corazón de Erika: cómo podía estar orgullosa de su papel como madre. A pesar de su error de quedar embarazada fuera del matrimonio, no mucha gente sabe que ella se esforzó por asumir la responsabilidad de su error. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: ¿Es obligatorio que los niños vayan a un internado islámico? Esta es la explicación de Ustaz Abdul Somad



«Pero tal vez no mucha gente sepa lo mucho que me cuesta ser una madre responsable. falla I. «Lo que quiero preguntar, doctora, es cómo nosotras como madres seguimos orgullosas de nuestro papel a pesar de que tenemos un pasado lleno de pruebas», dijo Erika, citada desde la cuenta de TikTok @tiffanyfe1224 el martes 14 de octubre de 2025.

En tono amable, la doctora Aisah Dahlan respondió a la ansiedad de Erika, quien admitió que todavía muchas veces se siente culpable por su pasado. El médico de Aisah «etiquetó» este sentimiento como sentimiento de culpa y le pidió a la bella artista de 32 años que cambiara el sentimiento de culpa en energía positiva para crecer.

Lea también: Xpose Show cosecha críticas, HMI dice que Trans7 viola los valores religiosos



“Que mami Erika intente cambiar sentimiento de culpaSe siente «menos». «En ese momento, tal vez no sabíamos lo suficiente, no entendíamos o sentíamos que nos faltaba algo, así que cometimos un error», explicó la doctora Aisah.

La doctora Aisah explicó que darse cuenta de los propios defectos hace que una persona aprenda más y se convierta en una persona más fuerte. Incluyendo a una madre, cuya lucha sólo la conocen ella misma y Dios.

«Porque con ese sentimiento de carencia, Mami aprenderá mucho. Al final, Mami también, si Dios quiere, estará orgullosa de Mami», continuó la doctora Aisah.

El doctor Aisah también mencionó que cada ser humano tiene dos registros de vida, a saber, aproximadamente bondad y el mal, los cuales serán contados por el Creador en la otra vida. Por eso, la doctora Aisah dijo que no es necesario ahogarse en errores, sino seguir haciendo el bien.