El conjunto de series de televisión ‘Life Is Strange’ en Amazon de Charlie Covell

Una acción en vivo «La vida es extraña«La serie de televisión ha sido verde en verde Video de Amazon Prime, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Basado en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, el programa será escrito por Charlie Covellquien también se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg y Timothy I. Stevenson producirán productos ejecutivos bajo su banner de cocina. La serie proviene de Square Enix, Story Kitchen y LuckyChapcon Amazon MGM Studios produciendo.

«Story Kitchen siempre ha creído que ‘la vida es extraña’ merecía ser más que un juego: es una piedra de toque cultural», dijeron Johnson y Goldberg de Story Kitchen. «Después de un viaje de una década, nos sentimos honrados de traer esta querida historia a Amazon MGM junto a nuestros increíbles socios en Square Enix, nuestro brillante showrunner/escritor Charlie Covell, y el increíble equipo de LuckyChap. ¡Juntos, este equipo de ensueño reflexionado está listo para compartir la vida con el mundo de una manera completamente nueva!»

Según el Logline oficial, la historia sigue a Max: «Una estudiante de fotografía, que descubre que puede rebobinar el tiempo mientras salva la vida de su mejor amiga de la infancia, Chloe. Mientras lucha por comprender esta nueva habilidad, la pareja investiga la desaparición misteriosa de un compañero de estudios, descubriendo un lado oscuro de su ciudad que finalmente los obligará a hacer una vida imposible o la muerte de la muerte que los impactará para siempre».

«Es un gran honor adaptar ‘Life Is Strange’ para Amazon MGM Studios», dijo Covell. «Soy un gran admirador del juego, y estoy encantado de trabajar con los increíbles equipos en Square Enix, Story Kitchen y LuckyChap. No puedo esperar para compartir la historia de Max y Chloe con otros jugadores y nuevos audiencias».

El primer juego «Life Is Strange» se lanzó en 2015 a revisiones positivas, elogios de la industria y nominaciones y victorias de premios. En 2023, se informó que el juego había alcanzado más de 20 millones de jugadores. El juego original fue seguido por la precuela «Life Is Strange: Before the Storm» en 2017. «The Awesome Adventures of Captain Spirit» y «Life Is Strange 2», que se centró en los nuevos personajes, se lanzaron en 2018. Estas fueron seguidas por otro juego independiente, «La vida es extraña: verdaderos colores», en 2021. «La vida es extraña: la doble exposición», que una vez más, una vez más apareció, ya que el protagerista, salió a la protagerista, salió el patio. Nod Entertainment y más tarde Deck Nine con Square Enix que sirve como editor.

«Hemos sido grandes admiradores del visionario Charlie Covell durante años, por lo que asociarse con ellos en la adaptación de la vida es extraño es realmente un sueño hecho realidad», dijo LuckyChap. «Charlie es un administrador excepcional de la IP venerada, y nos sentimos increíblemente afortunados de tenerlos al frente de un videojuego tan original, amado y culturalmente resonante. También estamos profundamente agradecidos de colaborar con nuestros amigos en Amazon MGM Studios, Story Kitchen y Square Enix y no pueden esperar para traer a Chloe, Max y Arcadia Bay a la vida».

Ha habido intentos de desarrollar «la vida es extraña» para la televisión durante casi una década. La televisión legendaria estaba programada para producir originalmente, mientras que Johnson ha estado involucrado en el proyecto desde el principio. Sin embargo, esta es la primera vez que se solicita formalmente una versión de TV del juego.

«Durante años hemos tenido tanta gente que nos pidemos que creemos un programa de televisión ‘Life Is Strange’ y estamos muy contentos de finalmente asociarnos con Amazon MGM Studios en los que confiamos hará un trabajo increíble que diga a nuestro universo a la vida», dijeron Jon Brooke y Lee Singleton, Heads de Studio en Square Enix.

Covell es mejor conocido por escribir la serie de comedia de Netflix Dark «The End of the F *** Ing World», que se basó en la novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsman. Más recientemente, crearon el drama de Netflix «Kaos» y co-crearon el drama británico «Truelove» con Iain Weatherby. Sus créditos de escritura adicionales incluyen la serie «Humans» y el largometraje «Burn Burn Burn».

«Estamos muy emocionados de que nuestros clientes de Video Global Prime experimenten el mundo dinámico de ‘Life Is Strange'», dijo Nick Pepper, jefe de la serie US SVOD TV & Development para Amazon MGM Studios. «La serie está en manos maravillosas con Charlie Covell, quien ha creado una historia profundamente cautivadora basada en el icónico videojuego. Charlie, y sus fantásticos colaboradores en LuckyChap, Story Kitchen y Square Enix, son el equipo perfecto para ofrecer una adaptación monumental que cautivará a los fanáticos devotos y a los nuevos audiencias».

Esto marca la última adaptación del juego para encontrar una casa en Prime Video. Más recientemente, se informó que la tan esperada serie «Tomb Raider» de Phoebe Waller-Bridge y protagonizada por Sophie Turner comenzaría a disparar en enero de 2026. Prime Video también transmite actualmente la versión de la serie de «Fallout», con la temporada 2 de ese programa Establecido en el lanzamiento en diciembre con una tercera temporada ya ordenada.

Otros programas basados ​​en juegos en proceso en Prime Video incluyen Una serie «Wolfenstein»a Serie de televisión «Mass Effect»a Serie «God of War» (que originalmente se volvió verde en 2022), y una serie basada en el juego de guerra de la mesa «Warhammer 40,000» protagonizada por Henry Cavill.

Covell es representado por Lark y Uta. Story Kitchen es representada por WME & Pryor Cashman. LuckyChap es representada por CAA, Entertainment 360 y Jackoway Austen Tyerman.