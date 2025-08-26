El Congreso suspende a Kerala MLA por acusaciones de conducta sexual inapropiada







Líder del Congreso y Palakkad MLA Rahul Mamkootathil, enfrentando múltiples conducta sexual inapropiada Las acusaciones fueron suspendidas de la membresía principal del partido el lunes, dijo el presidente del Comité del Congreso de Kerala Pradesh (KPCC), Sunny Joseph.

El jefe de KPCC, sin embargo, rechazó la demanda de renuncia de Mamkootathil como MLA. Durante la breve conferencia de prensa reunida en su casa en Iritty aquí, el veterano líder no especificó la duración del período de suspensión. Joseph dijo que el Congreso vio las acusaciones contra Mamkootathil como serias.

«La parte no ha recibido ninguna queja a este respecto hasta ahora. Tampoco ha habido una queja legal. No se ha registrado ningún caso en ningún lugar», agregó Joseph. La acción llega en medio de la acusación de la actriz de Malayalam, Ann Ann George, de mal comportamiento del «joven líder».

