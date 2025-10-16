El Congreso publica la primera lista de 48 candidatos para las elecciones de Bihar







El Congreso El jueves publicó su primera lista de 48 candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar, presentando al jefe de su unidad estatal, Rajesh Ram, del escaño de Kutumba, y al líder del CLP, Shakeel Ahmad Khan, de Kadwa.

El partido anunció a los candidatos incluso antes de finalizar el acuerdo para compartir escaños con sus aliados de Mahagathbandhan, incluido el RJD.

La última fecha para presentar nominaciones para la primera fase de las elecciones es el 17 de octubre, mientras que para la segunda fase es el 20 de octubre.

Los dirigentes del Congreso han estado en conversaciones con sus alianza socios, entre ellos el RJD y la izquierda.

Según la lista, el partido ha desplegado al jefe del Congreso Juvenil de Bihar, Prakash Garib Das, del escaño de Bachhwada.

Jayesh Mangal Singh competirá desde Bagaha, Amit Giri de Nautan y Abhishek Ranjan desde el asiento de Chanpatia.

Desde el escaño de Bettiah, el partido presentó a Wasi Ahmed, mientras que Shyam Bihari Prasad será su candidato de Raxaul.

Desde el escaño de Govindgan, el Congreso nombró a Shashi Bhushan Rai alias Gappu Rai como su candidato mientras que Amit Kumar Singh Tunna ha sido enviado desde Riga.

