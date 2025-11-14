El Congreso movió a la izquierda en los últimos años para enfrentarse al BJP, afirma Shashi Tharoor







diputado del congreso Shashi Tharoor El jueves dijo que en los últimos años el partido se ha vuelto más izquierdista en su intento de contrarrestar la «política divisiva» del BJP.

Respondiendo a una pregunta sobre si el hecho de que el Congreso y los partidos de izquierda se unieran contra la política del BJP representaban el «centrismo radical» en acción, Tharoor, que antes había pronunciado una conferencia sobre «centrismo radical», dijo que sus comentarios no se referían a «política práctica práctica» sino a convicciones e ideología, donde era necesario salvar algunas brechas.

«Pero se han hecho cada vez más ajustes tácticos. De hecho, en cierto modo, una de las consecuencias es que mi partido se ha convertido en una especie de partido mucho más de izquierda de lo que solía ser.

«En el sentido de que, si nos fijamos en el partido de, digamos, Dr. Manmoban Singhse podría argumentar que su enfoque fue más conscientemente centrista. Tomó prestadas algunas de las políticas del gobierno predecesor del BJP», dijo Tharoor en el evento del jueves por la noche.

El diputado Wayanad recordó que el Congreso había establecido algunas de las políticas a principios de los años 1990 bajo el entonces primer ministro Narasimha Rao, que el BJP siguió cuando llegó al poder unos años más tarde.

Se puede argumentar que hubo una fase centrista entre 1991 y 2009, que posiblemente comenzó a cambiar a partir de entonces, dijo.

«Ciertamente, en los últimos años en la oposición, el Congreso se ha convertido en un partido mucho más izquierdista de lo que solía ser en los días anteriores. Queda por ver si se trata de un ajuste táctico o una convicción filosófica o lo que sea», dijo.

Tharoor aclaró, sin embargo, que lo que defendía iba más allá de los ajustes tácticos inmediatos a nivel nivel de escaño político.

Tharoor pronunció el jueves la conferencia en memoria de Jyoti Komireddi sobre «Centrismo radical: mi visión para la India».

Cuando se le preguntó si volvería a postularse para el puesto de presidente de la AICC, Tharoor dijo que no se ve postulando nuevamente a menos que las circunstancias sean muy diferentes.

«Tuve algunas experiencias al participar en esas elecciones de las que no estoy dispuesto a hablar públicamente ahora, pero que no me dieron ningún incentivo para repetir el experimento», dijo.

Todavía está contento de que el Congreso tuviera un proceso y un sistema bajo el cual fuera posible impugnar, dijo Tharoor.

La democracia interna del partido es extremadamente importante no sólo en el Congresosino todos los partidos del país, dijo.

Tharoor dijo que también cree en los límites de mandato para los funcionarios del partido y que nadie debería ocupar un cargo por un período de tiempo indefinido en ningún partido.

Sobre la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo en Delhi el lunes por la tarde, Tharoor dijo que no quiere «adivinarse» lo que hará el gobierno, pero un ataque terrorista es algo que no puede quedar impune.

El gobierno ha dicho que perseguirá a los perpetradores. Es extremadamente importante proteger a los ciudadanos, afirmó.

Sobre los comentarios del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, de que la «visión» es traer trabajadores extranjeros cualificados que capaciten americanos y luego regresar a casa, dijo Tharoor, se verá cómo se implementa en la práctica.

«Desde el punto de vista de la India, estamos muy contentos de alentar a nuestra gente a adquirir experiencia en el exterior y obtener buenos ingresos, pero ciertamente queremos que regresen a nuestro país. No estamos aquí para promover la migración permanente a otros lugares», dijo.

El esta a favor de indios aportando su experiencia, conocimientos y tecnologías superiores al país para ayudar en su propio progreso, dijo Tharoor.

«Entonces, si los estadounidenses dicen: ‘vengan a trabajar durante unos años y regresen’, no me voy a oponer. Me encantaría que regresaran y trabajaran en la India», dijo.

