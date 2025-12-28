El Congreso lanzará ‘MGNREGA Bachao Abhiyan’ a partir del 5 de enero







El Congreso lanzará una campaña a nivel nacional contra la derogación del plan MGNREGA el 5 de enero, similar a la reacción contra las tres leyes agrícolas que finalmente obligaron al gobierno a revertir su decisión, dijo el presidente del partido, Mallikarjun Kharge, después de una reunión del Comité de Trabajo del Congreso (CWC).

El proyecto de ley VB-G RAM G, que reemplaza al MGNREGA de 20 años de antigüedad, fue aprobado en el Parlamento durante la sesión de invierno del Parlamento recientemente concluida en medio de ruidosas protestas de la oposición. La nueva ley prevé 125 días de empleo asalariado para los trabajadores rurales.

Él dijo: “MGNREGA «No era sólo un plan, sino el derecho al trabajo otorgado por la Constitución», y añadió que los líderes del partido juraron proteger a MGNREGA a cualquier precio. Refiriéndose a la cláusula de reparto de costos entre el Centro y los gobiernos estatales bajo la Ley VB-G RAM G, dijo que los estados tendrán una carga de gasto adicional y la calificó de una decisión unilateral tomada sin consulta. «Esta ley se ha promulgado para aplastar a los pobres. Lucharemos contra ello en las calles y en el Parlamento”, afirmó.

