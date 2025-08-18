El Congreso lanza a los votantes Adhikar Yatra para ‘salvaguardar la democracia’







Con el lanzamiento de la ‘votante Adhikar Yatra’ de Rahul Gandhi aquí, el Congreso El domingo dijo que no es solo otra marcha política, sino una cruzada moral y constitucional para «salvaguardar la democracia, proteger la santidad del» voto de una persona «y garantizar que las voces de los más marginados no sean robadas por el fraude». El Yatra comenzó desde Sasaram de Bihar, el encuesta, vio la participación de Rahul Gandhi, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, el jefe de RJD, Lalu Prasad, líder de la oposición en la asamblea de Bihar, Tejashwi Yadav y otros líderes de la oposición.

En una publicación sobre X, el Secretario General del Congreso a cargo de las comunicaciones, Jairam Ramesh, dijo: «Esta yatra surge en el contexto de la estratagema del BJP para privar a los lakhs de votantes de los votantes en Bihar a través de la revisión especial (señor) de los rollos electorales y las revelaciones impactantes del ‘voto de los votos que ocurren en el país». Durante los próximos 16 días, el Yatra cubrirá más de 20 distritos y más de 1300 kilómetros antes de culminar en un votante enorme votante Adhikar Rally en la histórica Maidan Gandhi de Patna el 1 de septiembre.

‘No les dejará robar encuestas’

Rahul Gandhi dijo el domingo que todo el país ahora sabe que el Comisión electoral es «robar» las elecciones en colusión con el BJP y afirmó que el bloque de la India no les permitirá tener éxito en su «conspiración» para robar las encuestas de la Asamblea de Bihar mediante adiciones y deleciones de votantes a través de la revisión intensiva especial de las tiradas electorales.

Dirigiéndose a la reunión aquí, Gandhi dijo que si bien se le pidió que presentara una declaración jurada después de que su conferencia de prensa exponga «votación chori», no se hizo tal demanda de líderes de BJP que hicieron reclamos en su prensador.

«En todo el país, las elecciones de la Asamblea y Lok Sabha están siendo robadas y su última conspiración es eliminar y agregar a los votantes a través de SIR para robar las elecciones en Bihar», acusó Gandhi. «No dejaremos que roben las elecciones en Bihar. La gente de Bihar no les permitirá robar elecciones. Los pobres solo tienen el poder de voto y no les permitirán robar encuestas «, dijo el líder de la oposición en el Lok Sabha. Dijo que todo el país ahora sabe lo que la CE está haciendo y cómo está llevando a cabo este» robo «. Gandhi afirmó que es una lucha para salvar la constitución.

‘Constitución bajo amenaza’

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, acusó el domingo a la Comisión Electoral de actuar como un «agente» del gobierno «peligroso» dirigido por Narendra Modi en el Centro, que representaba una «amenaza» para la Constitución y el derecho de la gente a votar.

