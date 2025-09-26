El Congreso insta a Modi Govtto abordar la angustia de Ladakh a medida que las protestas se vuelven violentas







En medio de la protesta intensificada en Ladakh que causó la pérdida humana e infraestructural en los últimos días, el Congreso dijo el viernes la angustia y la angustia de la gente de Latakh Debe despertar la conciencia del gobierno. El Congreso también enfatizó que no se trata solo de las conversaciones, sino de cumplir realmente sus aspiraciones legítimas en plena medida lo antes posible.

El jueves, una calma inquieta en Ladakh, ya que la policía y las tropas paramilitares hicieron cumplir estrictamente un toque de queda en la ciudad de Leh, un día después de que las protestas por el estado se volvieron violentas, informó PTI.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la afirmación del partido de oposición se produce después de que las protestas por el estado se volvieron violentas el miércoles. La protesta que se volvió violenta también cobró la vida de cuatro personas y dejó a otras 90 heridas.

Además, el Secretario General del Congreso a cargo de las comunicaciones, Jairam RameshDijo que hace seis años, la gente de Ladakh tenía grandes expectativas cuando se creó el territorio de la Unión de Ladakh. Sin embargo, ha habido una decepción masiva y desencanto entre la gente de Ladakh.

Jairam Ramesh dijo además que «la gente de Ladakh ha visto sus derechos de tierra y empleo bajo una grave amenaza», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, agregó: «También han visto la administración local y los cuerpos elegidos tomados por el LG y la burocracia».

Subrayando las demandas de las personas en todo el territorio de la Unión, dijo además: «La gente ha visto solo reuniones después de reuniones sobre sus demandas legítimas de protección bajo el sexto horario de la Constitución y para una legislatura elegida», según PTI.

Ramesh también dijo que hubo «gran incertidumbre» causada por la abrogación unilateral de China del status quo en la línea de control real y el «PM` ‘de junio de 2020, limpio Chit a China».

Mientras afirmaba sobre el territorio de la Unión, Ramesh destacó que «Latakh es de profunda importancia cultural, económica, ecológica y estratégica para la India. La gente de Ladakh ha sido, en todo momento, orgullosas indios de su núcleo. Su angustia y angustia deben despertar al gobierno de la conciencia de la India, no solo por aún más conversaciones, sino por cumplir sus aspiraciones legítimas en la medida como lo más temprano «.

Al menos 50 personas han sido detenidas hasta ahora en relación con la violencia que estalló el miércoles durante el cierre llamado por el cuerpo de Leh Apex (laboratorio) para exigir una extensión del sexto horario y el estado de Ladakh.

(Con entradas de PTI)





