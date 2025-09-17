El Congreso insta a CM Fadnavis a declarar a la sequía «en Maharashtra







Con fuertes lluvias que azotan partes de Maharashtra En las últimas semanas, los líderes del Congreso instaron al gobierno a declarar inmediatamente una ‘sequía húmeda’ en el estado. El líder del Partido de la Legislatura del Congreso, Vijay Wadettiwar, el miércoles, mientras hablaba de la situación preocupante en Maharashtra, instó al gobierno de Maharashtra a proporcionar asistencia financiera de 50,000 rupias por hectárea a los agricultores afectados.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Vijay Wadettiwar, mientras escribía al primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, dijo que las fuertes lluvias en agosto y septiembre dañaron los cultivos en 30 distritos, afectando a casi 17.85 lakh hectáreas de tierras de cultivo.

Wadettiwar afirmó: «Los agricultores no han recibido exenciones de préstamos ni sus cultivos permanentes están intactos. Están en profundidad y requieren un alivio urgente», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Mientras se dirige a que el Marathwad Y las regiones de Vidarbha han sido el peor golpe, dijo que los cultivos de soja, maíz y algodón han sufrido grandes pérdidas.

El líder del Congreso también afirmó que la próxima temporada de Rabi también está bajo amenaza y para garantizar que los agricultores del estado no enfrenten inconvenientes extremos, se debe proporcionar ayuda.

Wadettiwar exigió que el estado detenga la recuperación de los préstamos bancarios de los agricultores, las compañías de seguros directas para acelerar la compensación y anunciar las medidas de alivio sin demora. Además, enfatizó que la reciente reunión del gabinete no pudo tomar una decisión, dejando a los agricultores decepcionados.

«El gobierno debe completar las evaluaciones de pérdida de cultivos rápidamente, declarar una sequía húmeda y anunciar asistencia inmediata», agregó el líder del Congreso, según PTI.

La región de Marathwada, que generalmente ve una lluvia insuficiente, este año sorprendentemente ha recibido 717.4 mm de lluviaque es aproximadamente un 118 por ciento más que la precipitación promedio esperada de 607.6 mm entre junio y el 17 de septiembre, según datos del gobierno.

Según la agencia de noticias PTI, en medio de la intensa lluvia en todo el estado, tres personas han muerto y más de 120 fueron evacuados de áreas bajas, dijo el martes el departamento de gestión de desastres estatales.

Además, las fuertes lluvias en Maharashtra golpearon cinco de los ocho distritos en Marathwada el lunes, con Huevo recibiendo los 143.7 mm más altos de lluvia, seguido de Nanded con 131.6 mm y Jalna con 121.4 mm en 24 horas que terminan el martes por la mañana, informó PTI.

(Con entradas de PTI)





