El Congreso golpea el centro de retraso en el alivio para los agricultores de lluvia en Maharashtra







El Partido del Congreso acusó el lunes al gobierno de la Unión de retrasar la asistencia financiera a los agricultores afectados por lluvias no estacionales en MaharashtraAlegando que el centro se esconde detrás de las formalidades procesales en lugar de ofrecer ayuda urgente, informó la agencia de noticias PTI.

El presidente del Congreso de Maharashtra, Harshwardhan Sapkal, criticó al gobierno de Mahayuti liderado por BJP, afirmando que no ha asegurado un paquete de ayuda para los agricultores en dificultades.

«En un momento en que los agricultores están en grave angustia, el gobierno de BJP sigue siendo indiferente. Insistiendo en una propuesta formal de Maharashtra antes de proporcionar ayuda muestra tanto la insensibilidad como una táctica retrasante. Los agricultores han perdido todo, ¿cuál es la necesidad de esperar una propuesta?» Sapkal dijo en una declaración fuertemente redactada.

Agregó que el Centro debería haber anunciado un paquete de ayuda integral antes de la visita del ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, al estado el domingo, informó PTI.

Los comentarios de Sapkal se produjeron en respuesta a la seguridad de Shah un día antes de que el gobierno central extendería «toda asistencia posible» a los agricultores que sufrieron pérdidas de cultivos debido a fuertes lluvias.

El líder del Congreso también golpeó Primer Ministro Devendra FadnavisAfirmando que fue a Delhi sin ninguna propuesta formal sobre pérdidas de los agricultores y regresó «con las manos vacías», informó PTI.

Sapkal estaba hablando después de presidir una reunión de revisión sobre los preparativos de las elecciones del cuerpo local en Akola, Washim, Buldhana, Yavatmal y Amravati, todos los distritos de la región de Vidarbha.

Al comentar sobre la posibilidad de una alianza renovada del Congreso -Shiv Sena (UBT) para las elecciones locales, el jefe del Congreso del Estado dijo que las decisiones con respecto a las alianzas se han dejado a las unidades locales, lo que indica flexibilidad en el terreno.

«Los Maha Vikas Aghadi y el bloque de la India se formaron para oponerse al autoritarismo del BJP, evitar que Narendra Modi y el BJP retengan el poder, y para construir una nación según lo prevista la constitución», agregó.

Duchas ligeras a moderadas probablemente en South Marathwada, Vidarbha; IMD emite alerta amarilla

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha pronosticado la posibilidad de duchas intermitentes de luz a moderadas sobre partes de la región de Marathwada Sur y los distritos adyacentes de Vidarbha el lunes.

KS Hosalikar, ex jefe de la investigación y los servicios climáticos, IMD Pune, en una publicación en la plataforma de redes sociales X, dijo: «Posibilidad de lluvias de luz a moderadas a aisladas durante las próximas 2–3 horas en partes de la región de Marathwada Sur y distritos adyacentes de Vidarbha en lugares aislados».

Además, publicó los datos detallados de lluvia hasta el domingo. Según los datos oficiales, Parbhani Taluka recibió la precipitación más alta a 121.4 mm, seguido de Palam (73 mm), Gangakhed (56 mm), Purna (55 mm), sonpeth (51 mm), Manwat (44 mm), Pathri (21 mm), Jintur (7 mm) y SELU (5 mm).

Como IMD ha predicho la posibilidad de duchas intermitentes de luz a luz a moderadas sobre partes de South Marathwada y los distritos adyacentes de Vidarbha en ubicaciones aisladas el lunes, las autoridades emitieron una alerta amarilla para las regiones.

El 4 de octubre, la Oficina Meteorológica también había emitido una advertencia de Cyclone Shakhti para algunos distritos de Maharashtra. Mientras emitía la alerta, la agencia meteorológica advirtió sobre las lluvias moderadas y los vientos racheados entre el 3 y el 7 de octubre.

(Con entradas PTI)





Fuente