El Congreso exige una investigación judicial, compensación para las familias fallecidas







A raíz de las muertes reportadas de niños en Madhya Pradesh y Rajasthan supuestamente debido al consumo de un jarabe para la tos, el Congreso exigió el martes una investigación judicial sobre el asunto, una acción estricta contra los responsables y la compensación para las familias de los fallecidos.

El partido de la oposición también acusó a los gobiernos en Madhya Pradesh y Rajasthan de dar un «chit limpio» a las compañías que habían fabricado el jarabe para la tos que supuestamente fue responsable de la muerte de los niños. También buscó una disculpa del primer ministro Narendra Modi sobre el tema.

En una conferencia de prensa conjunta aquí con el líder del partido de la legislatura del Congreso en el Asamblea de Rajasthan Tika Ram Jully, el líder del partido de la legislatura del partido en Madhya Pradesh, Umang Singhar, afirmó que 16 niños han muerto en Chhindwara y que el MLA del Congreso local había advertido al gobierno varias veces, pero no se tomaron medidas.

«Cuando el asunto se intensificó, el cuerpo de una niña fue exhumado de la tumba y una autopsia realizada. Los niños seguían muriendo en el estado y el primer ministro seguía deambulando en el Parque Nacional Kaziranga de Assam», alegó Singhar.

«El viceministro principal de Madhya Pradesh (Rajendra Shukla) dice que no ha ocurrido una muerte debido a jarabe para la tos y siguió dando una idea limpia a la compañía que hace el jarabe para la tos. Después de todo, ¿qué tipo de gobierno insensible es este? ¿Cuál es el vínculo del viceministro principal con la compañía de medicina?» preguntó.

Las pruebas se realizan incluso para enfermedades menores, pero nunca se realizaron pruebas, mientras que los riñones de los niños estaban fallando en Madhya Pradesh, el Congreso dijo el líder.

«La compañía farmacéutica eligió un área tribal como Parasia. Sabía que los dalits, las tribus y las personas pobres viven allí, y sus voces podrían ser suprimidas. Si tales empresas están haciendo negocios en pequeños distritos en colaboración con el gobierno, ¿están los ministros que participan de estas compañías?» preguntó.

Singhar alegó que tanto Rajasthan como Madhya Pradesh tienen ministros principales de «marionetas».

«Estas personas no pueden tomar decisiones y decisiones que vienen directamente de Delhi. Queremos saber, hay alrededor de 25,000 niños en Parasia, también ha lanzado el gobierno cualquier campaña para identificar quién se ha visto afectado? Gobierno de BJP está dando solo Rs 4 lakh como compensación a las familias de los fallecidos. ¿El precio de la vuelta vacía de una madre es solo Rs 4 lakh? «, Preguntó.

¿Hay alguna humanidad en el gobierno de BJP en Madhya Pradesh?

Exigió una investigación judicial sobre los casos de la muerte de los niños y un trabajo del gobierno para un miembro de cada una de las familias afectadas.

«Las familias de los niños fallecidos deben recibir una compensación igual a la cantidad gastada en su tratamiento. No debería haber política en esto», dijo Singhar.

Jully dijo mientras el Primer ministro afirma que ha estado sirviendo al país durante 25 años en diferentes posiciones, todo esto está sucediendo bajo su régimen. «Debería disculparse con el país» por este tema, dijo el líder del Congreso.

«En Rajasthan y Madhya Pradesh, varios niños han muerto después de consumir un jarabe para la tos y muchos niños están gravemente enfermo. A pesar de esto, el gobierno de BJP en Rajasthan no está listo para aceptar que las muertes de los niños fueron causadas por el jarabe de la tos consumidor», dijo Jully.

«Mi pregunta para el gobierno de Rajasthan es, ¿cuál es la compulsión de obtener el suministro de drogas de esas compañías farmacéuticas que están en la lista negra y notorias?» dijo.

Varios estados han aumentado las acciones para detener el consumo y el suministro de la Jarabe de tos coldrif Después de 14 muertes de niños vinculados a la medicina en Madhya Pradesh, donde el gobierno suspendió a tres funcionarios y ha transferido al controlador de drogas.

Varios estados han aumentado las acciones para detener el consumo y el suministro de la Jarabe de tos coldrif Después de 14 muertes de niños vinculados a la medicina en Madhya Pradesh, donde el gobierno suspendió a tres funcionarios y ha transferido al controlador de drogas.





