El Congreso exige un periódico oficial de GST 2.0 después del anuncio del primer ministro Modi

El secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, en un comunicado, estableció la demanda del partido, diciendo que GST debería ser realmente un impuesto bueno y simple, no «que suprima el impuesto.

«El Congreso Nacional Indio exige un documento de discusión oficial sobre GST 2.0 muy pronto para que pueda haber un debate informado y más amplio sobre este tema nacional vital y apremiante. GST 2.0 debería ser realmente un impuesto bueno y simple (GST) en la carta, el espíritu y el cumplimiento, no como el impuesto supresor de crecimiento (GST) se ha convertido», dijo Jairam Ramesh.

Nuestra declaración sobre los próximos pasos que el gobierno debe tomar de inmediato con respecto a GST 2.0 – Jairam Ramesh 16 de agosto de 2025

Hablando sobre el anuncio de PM, dijo Jairam Ramesh «,»Maneras de PM Parece que finalmente se ha despertado «y se dio cuenta de que se requiere transformación para el crecimiento económico.

«Ayer, el Primer Ministro parece haber finalmente despertar al hecho de que el crecimiento económico simplemente no se acelerará a menos que esta transformación tenga lugar y aumente el consumo privado y la inversión privada», dijo en un comunicado.

El diputado de Rajya Sabha informó que debería haber una reducción drástica en las tasas, la simplificación de la estructura de tasas para minimizar la incertidumbre de los ingresos para los estados.

«En los últimos siete años, el espíritu de GST ha estado viciado por un mayor número de tasas y la concesión de exenciones múltiples. La estructura también parece haber facilitado la evasión. Debe haber una reducción drástica en el número de tasas. 2026. Esto debe extenderse para compensar cualquier incertidumbre de ingresos de la racionalización de la estructura de tasas «, dijo Jairam Ramesh.

«Las preocupaciones generalizadas de las MIPYME, los principales generadores de empleo en la economía, deben abordarse de manera significativa. Además de los principales cambios de procedimiento, esto implicará aumentar aún más los umbrales que deben aplicarse a los suministros interestatales, así. GST a nivel estatal para cubrir la electricidad, el alcohol, el petróleo y los bienes raíces también «, agregó.

El viernes, el primer ministro Modi anunció que el gobierno está listo para traer una reforma importante en el impuesto sobre bienes y servicios (GST), lo que brindará un alivio significativo a los consumidores y las pequeñas empresas.

Dirigirse a la nación en Día de la Independencia Desde el fuerte rojo, el primer ministro Modi declaró que las revisiones en el GST se implementarían alrededor de Diwali, describiéndolas como un «doble regalo de Diwali» para la gente.

El primer ministro Modi dijo: «Este diwali, le daré un regalo de` doble Diwali`. Se acerca un anuncio importante para la gente del país. En los últimos ocho años, implementamos una importante reforma de GST que redujo significativamente la carga fiscal en la nación. Ahora, después de ocho años, el tiempo ha llegado a revisarlo. Hemos formado un comité de alto poder para comenzar este proceso de revisión y ha realizado la consulta con los estados bien. Reformas de GST de próxima generación. Diwali regalo para la nación «.

«Las tasas impositivas sobre bienes esenciales y necesidades diarias se reducirán bajo un marco simplificado. Esto traerá un alivio y conveniencia significativos. Nuestras MIPYME y pequeñas industrias también se beneficiarán enormemente de estos cambios», agregó.

