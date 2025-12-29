El Congreso es una ideología y las ideologías nunca mueren: Mallikarjun Kharge







En el 140° Día de la Fundación del Congreso, el jefe del partido Mallikarjun Kharge El domingo afirmó que el Congreso es una ideología y las ideologías nunca mueren. Dirigiéndose a los líderes del partido y a los trabajadores en la sede del partido en Indira Bhawan, dijo que la India se ha convertido en la democracia más grande del mundo gracias a los grandes líderes del Congreso.

Tras señalar que en la época de la independencia de la India, muchas naciones obtuvieron la libertad, el presidente del Congreso señaló que algunos países fracasaron mientras que en otros prevaleció la dictadura. «Sólo la India es un país donde la democracia es vibrante. Gracias a los grandes líderes del Congreso, la India se ha convertido en la democracia más grande del mundo», afirmó.

“Hoy, en el Día de la Fundación, quiero decirles claramente una cosa a quienes dicen ‘el Congreso está terminado’. Quiero decirles que nuestra fuerza puede ser menor, pero nuestra columna sigue recta. No hemos hecho concesiones; no con la Constitución, no con el secularismo y no con los derechos de los pobres. Puede que no estemos en el poder, pero no negociaremos”, afirmó.

El jefe del Congreso dijo que quienes hoy dan discursos sobre historia, sus antepasados ​​estaban huyendo de la historia. “El Congreso es una ideología y las ideologías nunca mueren”, aseveró. Kharge también dijo que el año 2025 fue el centenario de que Mahatma Gandhi se convirtiera en presidente del Congreso, el año 75 de la adopción de la Constitución y el 150 aniversario de Vande Mataram. El Congreso Nacional Indio (INC) fue fundado el 28 de diciembre de 1885.

“Los 140 años de gloriosa historia del Congreso Nacional Indio narran la gran saga de verdad, no violencia, sacrificio, lucha y patriotismo”, dijo, mientras expresaba sus mejores deseos a todos los indios en el Día de la Fundación del Congreso. líder del congreso Raúl Gandhi Dijo que el Congreso no es sólo un partido político, sino la voz del alma de la India que ha apoyado a cada persona débil, desposeída y trabajadora.

En una publicación en X, dijo: “La determinación es librar aún más firmemente la batalla por la verdad, el coraje y proteger la Constitución contra el odio, la injusticia y la dictadura”. «Saludos más cordiales a todos los congresistas en el día de la fundación del Congreso Nacional Indio hoy. Rendimos homenaje a ese legado histórico y a esos grandes sacrificios que lograron la libertad para la India, sentaron las bases de la Constitución y fortalecieron los valores de la democracia, el secularismo, la justicia social y la igualdad», añadió.

