El Congreso es como un estudiante que no estudia, culpa a EVMS después de que falla: BJP







El portavoz nacional de BJP, Gaurav Bhatia, el domingo cavó el domingo en CongresoY dijo que la fiesta se comporta como un estudiante que no estudia, falla los exámenes y luego culpa a EVM en lugar de aceptar la derrota.

Bhatia dijo que el primer ministro Narendra Modi es el líder que trabaja para cumplir los sueños de la Constitución, destacando su papel en la abroga del Artículo 370 y presionando para el cambio y el desarrollo en el país.

En declaraciones a los reporteros, Gaurav Bhatia dijo: «El Dr. Br Ambedkar dio la constitución a la nación, y si hay un líder Quién se asegura de que se cumplan los sueños de la Constitución, es PM Modi. La gente del país, así como las de Karnataka, quieren cambios y desarrollo. Nadie puede detener a la única nación, una elección. Todos son conscientes de que el artículo 370, que tenía la palabra «temporal» en su nombre, no fue anulado por el Congreso; Sin embargo, el primer ministro Modi lo hizo «.

«El BJP, como un buen estudiante, se desempeña bien en el examen, y luego agradecemos a la gente, mientras que el Congreso es como un estudiante que no estudia, y después de que fallan, culpan a los EVM; dicen que SIR no debe implementarse en varios estados. Muestra que la política insignificante del partido corrupto del Congreso y sus ideologías han sido rechazadas por todo el país», dice Bhatia.

Más temprano en el día, el Congreso Presidente Mallikarjun Kharge criticó a la Comisión Electoral de la India, cuestionando si el organismo electoral se ha convertido en «BJP ‘Back-Office para el robo de votos».

En una publicación sobre X, Kharge compartió un informe de los medios sobre la supuesta decisión de la CE de retener los detalles en una investigación relacionada con el fraude electoral en la circunscripción de Karnataka.

Kharge compartió los detalles cronológicos de lo que él creía que era la «eliminación masiva» de los votantes en la circunscripción de Aland antes de las elecciones de la Asamblea de Karnataka en 2023.

«¿La Comisión Electoral de la India (ECI) ahora es el back office de BJP para votar Chori? Entender la cronología. Antes del mayo de 2023 Karnataka Elecciones, el Congreso, había expuesto una eliminación masiva de votantes en la circunscripción de Aland. Miles de votantes fueron despojados de sus derechos a través de una operación muy sofisticada de las aplicaciones del Formulario 7 «, dijo Kharge.

