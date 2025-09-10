El Congreso envía un recordatorio de ‘imparcialidad’ al VP-Electo CP Radhakrishnan







El Congreso El miércoles, extendió los mejores deseos a CP del vicepresidente electo Radhakrishnan y recordó a las palabras del primer vicepresidente Sarvepalli Radhakrishnan en el Rajya Sabha en 1952 que una democracia es probable que «degenere en una tiranía si no permite que los grupos de oposición críen de manera free, y francamente las políticas de el gobierno».

El partido de la oposición afirmó que Sarvepalli Radhakrishnan practicaba lo que predicaba, tanto en letra como en espíritu.

El secretario general del Congreso, las comunicaciones a cargo, Jairam Ramesh, dijo: «Al tiempo que extendió sus mejores deseos a Shri CP Radhakrishnan, el recién elegido vicepresidente de la India que también será el presidente del Rajya SabhaEl Congreso Nacional Indio recuerda las sabias palabras del Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, el primer vicepresidente y presidente del Rajya Sabha «.

«El día de la inauguración del Rajya Sabha el 16 de mayo de 1952, el muy eminente filósofo-educador-autor-diplomat había dicho:» No puedo pertenecer a ningún partido, y eso significa que pertenezco a cada parte en esta Cámara. Será mi esfuerzo por la vida de las tradiciones, las tradiciones más altas, de la democracia parlamentaria y la ley a cada parte con la justicia y la enfermedad de la bienvenida de la bienvenia a la buena cantidad de las malas. Todos … es probable que una democracia degenere en una tiranía si no permite que los grupos de oposición critiquen de manera justa, libre y francamente las políticas del gobierno ‘», publicó Ramesh en X.

«El Dr. Sarvepalli Radhakrishnan practicó lo que predicó, tanto en Carta como en Espíritu», agregó.

El candidato de la NDA CP Radhakrishnan fue elegido al siguiente Vicepresidente de la India Mientras consiguió 452 votos contra el candidato de la oposición B Sudershan Reddy 300, ganando el concurso con un margen más grande de lo esperado.

Después de que se declararon los resultados para las encuestas vicepresidenciales, el Congreso el martes había dicho que la victoria «aritmética» de BJP en las elecciones vicepresidenciales es una «derrota moral y política» para el partido gobernante. Había afirmado que la oposición estaba unida en las elecciones con el desempeño «más respetable».

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, había extendido los mejores deseos a Radhakrishnan para asegurar la victoria en las elecciones, al tiempo que expresaba una sincera gratitud a Reddy por ser el «candidato conjunto de la oposición unida» y por su lucha en espíritu y principios.

Ramesh había afirmado que la oposición estaba unida para el elección vicepresidencial.

«Su desempeño ha sido sin duda más respetable. Su Juez Candidato Conjunto (Retd) B Sudershan Reddy obtuvo el 40% de los votos. En 2022, la oposición había recibido el 26 por ciento de los votos en las elecciones de Vicepresidenciales», dijo Ramesh el martes.

«La victoria aritmética del BJP es realmente una derrota moral y política. La batalla ideológica continúa sin disminuir», dijo Ramesh.

Anunciando el resultado de las elecciones vicepresidenciales, la secretaria general de Rajya Sabha y Escrutador PC Mody había dicho que 767 parlamentarios de 781 emitieron sus votos con una participación total del 98.2 por ciento. Dijo que 752 boletas eran válidas y 15 no eran válidas, reduciendo la mayoría de los votos de la primera preferencia a 377.

Después del resultado, Reddy dijo que acepta humildemente la derrota en las encuestas vicepresidenciales y afirmó que la democracia no se fortalece solo por la victoria, sino por el espíritu de diálogo, disidencia y participación.

En una declaración emitida poco después de que Radhakrishnan de NDA fuera declarado elegido para el puesto de vicepresidenteReddy dijo que aunque el resultado no estaba a su favor, la causa más grande «hemos buscado colectivamente avanzar, sigue disminuido».

(Con insumos de agencias)





Fuente