El Congreso dice que permitir que empresas extranjeras adquieran bancos indios es imprudente y arriesgado







El Congreso El domingo dijo que era «imprudente» que se permitiera gradualmente a las empresas extranjeras adquirir bancos indios, ya que plantea riesgos sustanciales y recordó que Jan Sangh había criticado a la entonces primera ministra Indira Gandhi por no nacionalizar los bancos extranjeros en julio de 1969.

La afirmación del secretario general del Congreso a cargo de comunicaciones, Jairam Ramesh, se produjo después de que Emirates NBD Bank, el segundo más grande de los Emiratos Árabes Unidos, expresara interés en adquirir una participación mayoritaria del 60 por ciento en RBL Bank por 26.853 millones de rupias, el mayor acuerdo jamás realizado en el sector financiero en términos de valor.

«Poco a poco se está permitiendo a las empresas extranjeras adquirir bancos indios. Estas medidas imprudentes plantean riesgos sustanciales», dijo Ramesh en X.

En primer lugar, el banco Laxmi Vilas fue adquirido por el grupo DBS de Singapur y el Banco Católico Sirio fue adquirida por la canadiense Fairfax, dijo.

«En tercer lugar, la corporación bancaria japonesa Sumitomo Mitsui se hizo cargo del Yes Bank. Ahora llega la noticia de que el Emirates NBD de Dubai está adquiriendo el RBL Bank», dijo el líder del Congreso.

«Y, por supuesto, se espera que la primera privatización completa de un banco del sector público en la India se complete en este año financiero. Se trata de la venta del Banco IDBI», añadió.

Como cuestión de interés histórico, dijo Ramesh, Jan Sangh había criticado a Indira Gandhi por no nacionalizar los bancos extranjeros en julio de 1969.

También compartió un reportaje noticioso fechado el 28 de diciembre de 1969, luego de la Jan Sangh reunión en Patna el día anterior en la que había pedido la adquisición de todas las grandes empresas extranjeras.

El plan de adquisición de Emirates NBD Bank para mantener una participación mayoritaria en RBL Bank mediante una inyección de aproximadamente 3.000 millones de dólares (alrededor de 26.850 millones de rupias) marca la mayor inversión extranjera directa jamás realizada en el sector de servicios financieros de la India.

La propuesta llega días después SMBC de Japón adquirió una participación del 24,9 por ciento en Yes Bank por una contraprestación total de 16.333 millones de rupias.

La junta de RBL Bank, al aprobar las cifras financieras trimestrales, aprobó la propuesta para recaudar hasta 26.853 millones de rupias del Emirates NBD Bank sujeta a varias presentaciones regulatorias, dijo el banco en una presentación regulatoria.

Acerca de El acuerdo del NBD BankRBL Bank dijo en un comunicado que la histórica transacción representa un fuerte voto de confianza en el modelo de negocio, la gobernanza y el potencial de crecimiento del banco.





