El Congreso de Costa Rica falla en el intento de levantar la inmunidad del presidente Chaves







Costa Rica El Congreso se quedó corto el lunes de la supermayización requerida para despojar al presidente Rodrigo Chaves de inmunidad para procesarlo por cargos de corrupción. Los fiscales alegan que el presidente Rodrigo Chaves presionó a un productor de video que había sido otorgado un contrato por el Banco Central Americano por integración económica para dar una parte de ese dinero a un ex asesor de campaña.

Chaves ha negado cualquier irregularidad y dice que es víctima de un enjuiciamiento motivado políticamente.

Chaves ha negado cualquier irregularidad y dice que es víctima de un enjuiciamiento motivado políticamente. El Congreso de Costa Rica debatió el lunes si despojar a un presidente en funciones de su inmunidad por primera vez en la historia de la nación centroamericana debido a las acusaciones de corrupción.

Los fiscales alegan que Presidente Rodrigo Chaves presionó a un productor de video que había sido otorgado un contrato por el Banco Central Americano por integración económica para dar una parte de ese dinero a un ex asesor de campaña. Chaves ha negado cualquier irregularidad y dice que es víctima de un enjuiciamiento motivado políticamente.

La Corte Suprema del país y un panel de tres legisladores ya han permitido que el caso proceda al voto esperado del lunes por la Asamblea Legislativa Unicameral. Pero requerirá una supermayización `38 de 57 diputados` para que Chaves pierda su inmunidad.

Ese resultado está lejos de ser asegurado. Algunos legisladores de la oposición ya han dicho que no apoyarán levantar la inmunidad del presidente. Combinado con miembros del Partido de Progreso Socialdemócrata de Chaves, aquellos que apoyan su enjuiciamiento pueden no alcanzar los votos necesarios.

Si los fundadores de los esfuerzos, Chaves se le permitiría terminar su presidencia el próximo mayo. El candidato presidencial de su partido para las próximas elecciones, Laura Fernández, ya dijo que le pediría que fuera parte de ella. Gabinetedándole otros cuatro años de inmunidad del enjuiciamiento.

