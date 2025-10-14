El Congreso cuestiona los vínculos Modi-Trump después de que el presidente de Estados Unidos elogiara a Munir de Pakistán







El Congreso El martes atacó al gobierno por los elogios del presidente estadounidense Donald Trump al jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, y dijo qué tipo de señal está enviando el líder estadounidense a la India, a pesar de los «intentos desesperados» del primer ministro Narendra Modi de congraciarse con él.

¿Qué tipo de amistad es esta entre Trump y Modi?, preguntó el partido de oposición, citando ejemplos de los elogios de Trump a Munir y reuniones pasadas entre los dos.

El secretario general del Congreso encargado de comunicaciones, Jairam Ramesh, dijo Primer Ministro Modi Sigue llamando al presidente Trump su buen amigo y, para ser justos, el líder estadounidense también sigue llamando a Modi su buen amigo.

«¿Pero qué tipo de amistad es esta? El presidente Trump recibió al mariscal de campo Asim Munir en un almuerzo sin precedentes en la Casa Blanca el 18 de junio de 2025. Este fue el mariscal de campo cuyos comentarios incendiarios y venenosos para la comunidad sirvieron de telón de fondo para los ataques terroristas de Pahalgam orquestados por Pakistán el 22 de abril de 2025», dijo Ramesh en X.

Luego, el presidente Trump se reunió con el mariscal de campo por segunda vez en la Casa Blanca el 26 de septiembre de 2025, cuando el mariscal de campo le entregó al presidente Trump una caja de tierras raras, dijo.

«Ayer en Egipto, el presidente Trump llama a Asim Munir como ‘mi mariscal de campo favorito’ y le da un lugar especial al primer ministro de Pakistán. ¿Qué tipo de señal está enviando el presidente Trump a la India, a pesar de los intentos desesperados del señor Modi de congraciarse con el presidente de Estados Unidos?» dijo Ramesh.

¿Qué clase de amistad es ésta?, preguntó Ramesh.

Tras señalar que Trump ha llamado a Munir su «favorito», Tagore dijo que el mismo Munir ha supervisado complots terroristas y ataques transfronterizos contra India.

«Bajo la dirección de Modi, el mundo no apoya a la India, ahora elogia a quienes atacan a la India. Esto no es diplomacia, esto es un desastre. Durante años, Modi afirmó que «la India nunca ha sido más fuerte a nivel mundial». Sin embargo, hoy, incluso líderes como Trump están glorificando abiertamente a los responsables del terrorismo contra nuestra nación, sin una sola palabra de protesta de parte de Modi», dijo el parlamentario del Congreso.

«¿Dónde está ahora la diplomacia de 56 pulgadas? ¿Dónde está el ‘líder fuerte’ que dijo que aislaría a Pakistán internacionalmente? Cuando los enemigos de la India están siendo respaldados y nuestro primer ministro permanece en silencio, está claro que la política exterior de Modi se ha derrumbado. Fuerte en propaganda, silencioso en cuanto al orgullo nacional», dijo.

India merece un liderazgo que se gane el respeto a través de principios, no de fotografías, dijo Tagore.

«La política exterior no se trata de abrazos, sino de mantenerse firme en defensa de la dignidad de la nación», dijo.

Elogiando a Sharif y Munir, Trump invitó al primer ministro de pakistán para dirigirse a la cumbre de líderes mundiales en Egipto después de que se alcanzara un alto el fuego en Gaza que puso fin a la guerra entre Israel y Hamas.

Trump llamó a Munir, que no estuvo presente, «mi mariscal de campo favorito de Pakistán».

El lunes, Trump también elogió a la India y al primer ministro Modi, sin nombrarlo, diciendo que la India es un gran país con un buen amigo mío en la cima.

Trump, al dirigirse a una cumbre de líderes mundiales en esta ciudad egipcia después de un alto el fuego alcanzado en Gaza que puso fin a la guerra entre Israel y Hamas, dijo desde el podio que cree que India y Pakistán vivirán muy bien juntos.

«India es un gran país con un muy buen amigo mío en la cima y acaba de hacer un trabajo fantástico. Creo que Pakistán e India van a vivir muy bien juntos», dijo Trump mientras miraba al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que estaba detrás de él, y respondió con una sonrisa.

En sus comentarios, Sharif dijo que le gustaría nominar a Trump nuevamente para el cargo. Premio Nobel de la Paz por salvar millones de vidas no sólo en el sur de Asia sino también en Medio Oriente.

Después de perderse el Premio Nobel de la Paz, Trump afirmó haber resuelto ocho guerras, incluida la entre India y Pakistán, y dijo que no lo hizo para ganar el Nobel.

Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego total e inmediato después de una larga noche de conversaciones mediadas por Washington, ha repetido decenas de veces que ayudó a resolver el conflicto entre India y Pakistán.

India ha sostenido constantemente que el acuerdo sobre el cese de hostilidades con Pakistán se alcanzó tras conversaciones directas entre los Directores Generales de Operaciones Militares (DGMO) de los dos ejércitos.

India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgam del 22 de abril que mató a 26 civiles.

India y Pakistán llegaron a un entendimiento el 10 de mayo para poner fin al conflicto después de cuatro días de intensos ataques transfronterizos con drones y misiles.

