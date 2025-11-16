El Congreso cuestiona a la Comisión Electoral tras la derrota de Bihar







Un día después de sufrir una dura paliza en BiharEl sábado, el Congreso cuestionó el papel de la Comisión Electoral en el proceso electoral, mientras que sus principales líderes, incluidos Rahul Gandhi y el jefe del partido Mallikarjun Kharge, se reunieron para discutir el resultado de las elecciones. A Kharge y Gandhi se unió el secretario general (Organización) de la AICC, KC Venugopal, dijeron las fuentes. El partido ganó sólo seis de los 61 escaños que disputó, su segundo peor resultado en el estado después de 2010, cuando obtuvo sólo cuatro escaños.

KC Venugopal. Foto/X@DivyaMaderna

Cuando se le preguntó sobre el resultado de la encuesta de Bihar, Venugopal intentó echar toda la culpa a la CE, alegando que todo el proceso electoral es cuestionable y no hay transparencia. «Este resultado que ha llegado de Bihar es increíble para todos nosotros. Esto no es sólo para el Congreso. Todo el pueblo de Bihar no lo cree y tampoco nuestros socios de la alianza», dijo Venugopal. «Estamos haciendo un análisis exhaustivo; estamos recopilando datos de todo Bihar. Dentro de una o dos semanas tendremos pruebas concretas», afirmó.

El viernes, Gandhi dijo que las elecciones no fueron justas desde el principio y que por eso el partido no pudo lograr mucho. El Congreso también afirmó que los resultados de las elecciones en Bihar reflejan sin duda “robo de votos a una escala gigantesca planeada por el Primer Ministro, Su Majestad y la Comisión Electoral”.

