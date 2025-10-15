El Congreso critica al BJP por el cambio de reglas de la EPFO ​​y dice que los asalariados son castigados







Atacando al modo gobierno por el cambio en las reglas de la EPFO, la oposición alegó el miércoles que los asalariados están siendo castigados por el «mal manejo de la economía» del gobierno de Modi e instó al ministro de Trabajo y Empleo, Mansukh Mandaviya, a eliminar las disposiciones «draconianas».

La oposición criticó al gobierno por el cambio específico en el plazo para acogerse a la liquidación final prematura del EPF de los actuales 2 meses a 12 meses y al retiro final de la pensión de 2 meses a 36 meses.

También criticaron la disposición de destinar el 25 por ciento de la contribuciones en la cuenta de los miembros como saldo mínimo que debe mantener el miembro en todo momento.

En una publicación en X, el diputado del Congreso Manickam Tagore dijo que las nuevas reglas de la Organización del Fondo de Previsión para Empleados (EPFO) del gobierno de Modi son nada menos que «crueldad».

Las nuevas reglas EPFO ​​del gobierno de Modi son nada menos que crueldad. Los jubilados y los desempleados están siendo castigados por necesitar sus propios ahorros.

Primer ministro @narendramodi ji: este es el momento de intervenir y detenerse @mansukhmandviya de destruir la vida de las personas. 👇 Bajo el nuevo… – Manickam Tagore .B🇮🇳 Gema 15 de octubre de 2025

«Los pensionistas y los desempleados están siendo castigados por necesitar sus propios ahorros. Prime Ministro Narendra Modi ji, este es el momento de intervenir y evitar que Mansukh Mandaviya destruya la vida de las personas.

«Según las nuevas decisiones del EPFO: Sólo se puede retirar el PF después de 12 meses de desempleo (antes 2 meses). La pensión sólo se puede retirar después de 36 meses (antes 2 meses). ¡El 25% de su propio EPF quedará bloqueado para siempre!» afirmó.

«¿Quién se beneficia de esto, señor Modi? Ciertamente no los trabajadores. Imagine un trabajador que pierde su trabajo o un jubilado que espera durante años para acceder a sus ahorros ganados con tanto esfuerzo mientras el Gobierno cancela millones de millones de rupias para sus amigos. Esto no es una reforma, es robo«, dijo Tagore.

Afirmó que las decisiones del Ministro de Trabajo Mandaviya acabarán con las vidas de los pensionados que dependen del EPF para sobrevivir.

«Primer Ministro, por favor intervenga inmediatamente. No permita que la crueldad burocrática destruya la dignidad de India clase trabajadora», afirmó.

El diputado del TMC, Saket Gokhale, dijo que las nuevas reglas EPFO ​​introducidas por el gobierno de Modi son «impactantes y ridículas».

«Es un robo abierto de asalariado el propio dinero de la gente. Esto es lo que dicen las nuevas reglas: Antes, al perder su trabajo, podía retirar su saldo del EPF después de 2 meses de desempleo. Sorprendentemente, ese período mínimo se ha incrementado ahora a 1 año. Básicamente, para retirar su propio dinero ahora necesita estar desempleado durante un año completo, en lugar de sólo dos meses», dijo Gokhale.

«Puedes retirar el componente de pensión de tu EPF SÓLO después de 36 meses (es decir, 3 años) de desempleo. Antes, podías hacerlo después de dos meses. Y esta es la peor parte: del saldo de tu EPF, el 25% no se puede retirar y permanecerá bloqueado durante toda tu carrera hasta que te jubiles», dijo.

«Imagínese si una persona es despedida o pierde su trabajo. Todavía tiene facturas y EMI que pagar. Pero el gobierno de Modi no le permitirá retirar su propio dinero durante un año completo. Incluso después de un año, sólo podrá retirar el 75% de su ahorros Y eso sólo si todavía estás desempleado», afirmó.

Además, el EPF se ha vuelto obligatorio, lo que significa que los asalariados no pueden escapar de este «draconiano robo mensual» por parte del gobierno de sus propios ingresos, afirmó.

¿Cómo se espera que una persona normal de clase media sobreviva así?, preguntó.

Gokhale preguntó además cómo una persona asalariada que pierde su trabajo cubrirá sus gastos durante un año completo cuando su EPF retiro esta bloqueado?

«Está claro que el gobierno de Modi espera un aumento drástico del desempleo debido a sus terribles políticas económicas. Estas nuevas reglas que bloquean el EPF de la gente son signos de un gobierno en pánico que intenta evitar una corrida del EPFO. Los asalariados están siendo castigados por el mal manejo de la economía por parte del gobierno de Modi», dijo el diputado del TMC.

Instó a Mandviya a eliminar de inmediato estas nuevas reglas «draconianas» del EPF.

La portavoz del Congreso, Shama Mohamed, también exigió una reversión de las reglas.

Nuevas reglas EPFO ​​introducidas por el @narendramodi gobierno en nombre de la “simplificación” son nada menos que saquear el dinero ganado con tanto esfuerzo por la clase media asalariada. — El 25% del importe del aportante no podrá retirarse y permanecerá bloqueado hasta su jubilación. — El período… — Dra. Shama Mohamed (@drshaamohd) 15 de octubre de 2025

«Las nuevas reglas del EPFO ​​introducidas por el gobierno de Narendra Modi en nombre de la `simplificación’ no son más que un saqueo del dinero ganado con tanto esfuerzo por la clase media asalariada. El 25% del monto del contribuyente no se puede retirar y permanecerá bloqueado hasta la jubilación. El período para aprovechar el retiro prematuro de la pensión final del EPF se ha incrementado a 36 meses, en comparación con los 2 meses anteriores.

«Para cualquier retiro parcial, el espera El plazo se ha ampliado a un año, en lugar de los dos meses anteriores. ¡El gobierno de Modi debería revertir inmediatamente estas reglas!», dijo en X.

Los miembros desempleados del organismo de fondos de jubilación EPFO ​​ahora podrán aprovechar la liquidación final o el retiro total de fondos del fondo de previsión, así como de las cuentas de pensiones después de 12 meses y 36 meses de desempleo, respectivamente.

La decisión de modificar el plan fue tomada por el máximo órgano de toma de decisiones de la Organización del Fondo de Previsión de los Empleados (EPFO), la Junta Central de Fideicomisarios encabezado por Mandaviya, en una reunión celebrada el lunes.

Actualmente, el plan prevé el retiro de todos los fondos del fondo de previsión, así como de la cuenta de pensiones, después de dos meses de desempleo continuo.

un mayor oficial Explicó que la decisión se tomó para garantizar beneficios de seguridad social a los trabajadores del sector formal del país que generalmente salen del ámbito de la EPFO ​​después de dos meses de desempleo.

Explicó que la mayoría de estos jóvenes desempleados deben inscribirse nuevamente en la EPFO ​​cuando consiguen otro trabajo y pierden posibilidades de obtener una pensión y otros beneficios, ya que la cuenta se vuelve pensionable sólo después de un servicio combinado de 10 años o más.

