El Congreso ataca al primer ministro Modi después de que Donald Trump repitiera las afirmaciones sobre el petróleo ruso







El Congreso El miércoles atacó al gobierno después de que el presidente estadounidense Donald Trump repitiera su afirmación de que India «no va a comprar mucho petróleo a Rusia» y dijera que esta es la cuarta vez en seis días que el líder estadounidense anuncia la política de India.

El partido de oposición también criticó al primer ministro Narendra Modi, diciendo lo que oculta, «Trump revela».

El ataque se produjo después de que Trump hablara con Modi y lo saludara en Diwali.

secretario general del congreso encargado de comunicaciones Jairam Ramesh dijo: «El primer ministro finalmente reconoció públicamente que el presidente Trump lo llamó y que los dos hablaron entre sí. Pero todo lo que el primer ministro dijo es que el presidente de los Estados Unidos extendió sus saludos de Diwali. Pero mientras el señor Modi oculta, el señor Trump revela».

El primer ministro finalmente reconoció públicamente que el presidente Trump lo llamó y que los dos hablaron. Pero todo lo que el Primer Ministro ha dicho es que el Presidente de los Estados Unidos extendió sus saludos por Diwali. Pero mientras Modi oculta, Trump revela. Por su parte, el presidente estadounidense ha… pic.twitter.com/b2ceH2V7VH -Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 22 de octubre de 2025

«Por su parte, el presidente de los EE.UU. ha dicho que, además de extender los saludos de Diwali, habló de las importaciones de petróleo de la India desde Rusia y que le habían asegurado que estas importaciones se detendrían. Esta es la cuarta vez en 6 días que el presidente de los EE.UU. anuncia la política de la India», dijo Ramesh en X.

Anteriormente, el presidente Trump había anunciado por primera vez el cese de Operación Sindoor en la tarde del 10 de mayo antes de que lo hiciera el primer ministro Modi, dijo el líder del Congreso.

En una publicación en X el miércoles por la mañana, el primer ministro Modi dijo: «Gracias, presidente Trump, por su llamada telefónica y sus cálidos saludos de Diwali».

«En este festival de luces, que nuestras dos grandes democracias continúen iluminando al mundo con esperanza y permanezcan unidas contra el terrorismo en todas sus formas», dijo el primer ministro.

Anteriormente, Trump en sus declaraciones en la Casa Blanca dijo: «Amo al pueblo de la India. Estamos trabajando en grandes acuerdos entre nuestros países. Hablé hoy con el Primer Ministro Modi y tenemos una muy buena relación. Él no va a comprar mucho petróleo a Rusia. Quiere ver que esa guerra termine tanto como yo. Quiere que la guerra entre Rusia y Ucrania termine».

«No van a comprar demasiado petróleo. Así que lo han reducido mucho y continúan recortándolo mucho», dijo Trump.

Dando un golpe al gobierno, el Congreso había dicho el martes que la cuestión de las importaciones de petróleo de la India desde Rusia Trump ha planteado esta cuestión tres veces en los últimos cinco días y ha «dejado de lado» los intentos de la MEA de negar cualquier conversación en la que el Primer Ministro Modi prometiera detener las importaciones de petróleo ruso.

La afirmación del partido de oposición se produjo después de que Trump dijera que India pagará aranceles masivos si continúa comprando petróleo a Rusia, al tiempo que reiteró que el primer ministro Modi le aseguró que Nueva Delhi detendrá sus compras de petróleo a Moscú.

El Congreso también ha dicho que el primer ministro de repente se convierte en un «mauni baba» cada vez que Trump afirma que detuvo la Operación Sindoor o que India reducirá sus importaciones de petróleo de Rusia.

India dijo el jueves que está «ampliando y diversificando» su abastecimiento de energía para satisfacer las condiciones del mercado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, respondiendo a las preguntas sobre las declaraciones de Trump que el primer ministro Modi le aseguró el miércoles, dijo que no tenía conocimiento de ninguna conversación telefónica de este tipo y añadió que las compras de petróleo de la India están orientadas a salvaguardar los intereses de los consumidores indios en un escenario energético «volátil».

El Congreso ha alegado que el primer ministro Modi está «asustado» de Trump y parece haber subcontratado decisiones clave a Estados Unidos.

El partido de oposición también ha alegado que la política exterior del gobierno de Modi ha «colapsado por completo» y afirmó el centro debe ganarse la confianza de los líderes de la oposición convocando una reunión de todos los partidos o hablando con ellos uno a uno.

Washington ha estado sosteniendo que India está ayudando a Putin a financiar la guerra de Ucrania mediante la compra de petróleo crudo ruso.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington se han visto afectadas por una grave tensión después de que Trump duplicó los aranceles sobre productos indios a un enorme 50 por ciento, incluido un arancel adicional del 25 por ciento para la compra de petróleo crudo ruso por parte de la India.

India describió la acción estadounidense como «injusta, injustificada e irrazonable».

(Con aportes de Agencias)









