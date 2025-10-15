El Congreso anunciará los candidatos a las elecciones de la Asamblea de Bihar poco después de la reunión de la CCA







Después de la reunión del Comité Electoral Central (CEC) del Congreso en Delhi, el AICC encargado de Bihar Krishna Allavaru dijo que el partido pronto anunciará su lista de candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar.

«Pronto anunciaremos los nombres de los candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar… Nuestros escaños prioritarios fueron despejados en la reunión de la CCA. Hay claridad en Mahagathbandhan», dijo Krishna Allavaru el martes.

El jefe del Congreso de Bihar, Rajesh Ram, también dijo: «…Pronto anunciaremos los nombres de los candidatos para las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar…»

Además de esto, el líder del CLP del Congreso de Bihar, Shakeel Ahmad Khan, dice: «…Mañana iremos a Patna. Después de deliberar sobre los escaños prioritarios y considerar la dinámica social, mañana nos dirigiremos a Patna».

Y añadió: «Estamos trabajando en la campaña electoral con nuestros socios de la alianza. Así que iremos a Patna para ocupar esos escaños. Las discusiones casi han terminado. Las cosas seguirán adelante después de eso».

presidente del congreso Mallikarjun Kharge, el martes, presidió la reunión para finalizar la lista de candidatos para las elecciones de la Asamblea de Bihar. El Congreso, un componente clave de la alianza Mahagathbandhan, todavía está manteniendo conversaciones con sus aliados para finalizar la distribución de escaños.

El líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, y el secretario general del partido (Organización), KC Venugopal, estuvieron entre los principales líderes que asistieron a la reunión.

Encuestas para BiharLos 243 escaños de la Asamblea se celebrarán en dos fases, el 6 y el 11 de noviembre, y el recuento está previsto para el 14 de noviembre.

Los partidos políticos han intensificado los preparativos para las elecciones y se espera que la campaña cobre impulso en los próximos días. La última fecha para la presentación de candidaturas para la primera fase es el 17 de octubre.

