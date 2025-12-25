El Congreso alega que Aravallis se abrió a la minería después de la redefinición del gobierno de Modi







El Congreso afirmó el jueves que más del 90 por ciento de los Aravallis no quedarán protegidos bajo la redefinición de los cerros y los abrirán a la minería y otras actividades.

En una publicación en X, el secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, dijo que no hay conexión entre el «charla global y el paseo local» del Primer Ministro Narendra Modi cuando se trata de preocupaciones ambientales.

También acusó a la gobierno de lanzar un ataque decidido al equilibrio ecológico debilitando las leyes de protección ambiental y flexibilizando las normas de contaminación.

Según la nueva definición, una «colina Aravalli» es un accidente geográfico con una elevación de al menos 100 metros sobre el terreno circundante local y una «cordillera Aravalli» es un grupo de dos o más colinas a una distancia de 500 metros entre sí.

«Modi Sarkar ahora protegerá sólo las colinas de Aravalli que se encuentran a una altura de más de 100 metros. Según el Estudio forestal «De los datos fiables de la India, sólo el 8,7 por ciento de las colinas de Aravalli superan los 100 metros», afirmó Ramesh.

«Esto significa que más del 90 por ciento de los Aravallis NO estarán protegidos por la nueva redefinición y bien podrían quedar abiertos a la minería, los bienes raíces y otras actividades que dañarán aún más un ecosistema ya devastado», dijo el ex ministro de Medio Ambiente.

Esta simple y llana verdad no puede ocultarse, afirmó Ramesh.

«Éste es otro ejemplo más del decidido asalto de Modi Sarkar al equilibrio ecológico, que incluye flexibilizar las normas de contaminación, debilitar las leyes medioambientales y forestales, castrar el Tribunal Verde Nacional y otras instituciones de gobernanza medioambiental», afirmó.

«No hay (simplemente) conexión entre el discurso global del primer ministro y su andar local cuando se trata de preocupaciones ambientales», dijo el líder del Congreso.

Después de una pelea por el redefinición de Aravallis, el Centro emitió el miércoles instrucciones a los estados para que prohíban completamente la concesión de nuevos arrendamientos mineros dentro de la cordillera.

El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques también ha ordenado al Consejo Indio de Investigación y Educación Forestales que identifique áreas y zonas adicionales en todo Aravallis donde debería prohibirse la minería además de las áreas que ya prohíbe el Centro.

