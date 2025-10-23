El Congreso afirma que el primer ministro Modi no asistirá a la cumbre de la ASEAN para evitar reunirse con Donald Trump







con el primer ministro Narendra Modi Al no viajar a Malasia para la cumbre de la ASEAN y participar virtualmente, el Congreso afirmó el jueves que la razón por la que el primer ministro no fue allí fue que no quiere ser acorralado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario general del Congreso a cargo de comunicaciones, Jairam Ramesh, dijo que publicar mensajes elogiando al presidente Trump en las redes sociales es una cosa, pero ser visto codeándose físicamente con el hombre que afirmó 53 veces que detuvo la Operación Sindoor y también afirmó cinco veces que India prometió dejar de comprar petróleo a Rusia es «demasiado arriesgado» para el primer ministro.

El primer ministro Modi asistirá virtualmente a la cumbre y habló con su homólogo malayo, Anwar Ibrahim.

«Durante días la especulación ha sido: ¿lo hará o no? ¿Irá el señor Modi a Kuala Lumpur para la cumbre o no?». Ramesh dijo en X.

Ahora parece seguro que el primer ministro no irá, afirmó.

Significa la pérdida de tantas oportunidades de abrazar y fotografiarse con líderes mundiales o de alardear de ser el «autodenominado Vishwaguru», el líder del congreso dicho.

«La razón por la que el señor Modi no va es simple. Simplemente no quiere ser acorralado por el presidente Trump, que también estará allí. Rechazó una invitación para asistir a la cumbre de paz de Gaza en Egipto hace unas semanas, precisamente por esta razón», dijo Ramesh.

«Publicar mensajes de elogio al presidente Trump en las redes sociales es una cosa. Pero ser visto codeándose físicamente con el hombre que ha afirmado 53 veces que detuvo Op Sindoor y ha afirmado cinco veces que India ha prometido dejar de comprar petróleo a Rusia es otra cuestión. Es demasiado arriesgado para él», dijo.

«Es posible que el primer ministro esté recordando ese viejo éxito de Bollywood: Bachke rehna re baba, bachke rehna re», dijo Ramesh.

Modi no viaja físicamente a Malasia para participar en las reuniones relacionadas con el cumbre de la ASEAN a partir del domingo debido a problemas de programación, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La cumbre de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) se celebrará en Kuala Lumpur del 26 al 28 de octubre.

El primer ministro Modi participará de forma virtual en la cumbre ASEAN-India.

En una publicación en X, Modi dijo: «Tuve una cálida conversación con mi querido amigo, el Primer Ministro Anwar Ibrahim de Malasia. Lo felicité por la presidencia de la ASEAN de Malasia y le transmití mis mejores deseos para el éxito de las próximas elecciones». Cumbres. Esperamos unirnos virtualmente a la Cumbre ASEAN-India y seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral ASEAN-India».

El primer ministro ha encabezado las delegaciones indias en la cumbre ASEAN-India y en la Cumbre de Asia Oriental en los últimos años.

Malasia ha invitado a Trump y a los líderes de varios países que son socios de diálogo de la ASEAN. Trump viajará a Kuala Lumpur el 26 de octubre en un viaje de dos días.

Las relaciones de diálogo entre la ASEAN y la India comenzaron con el establecimiento de una asociación sectorial en 1992. Esto pasó a ser una asociación de diálogo pleno en diciembre de 1995 y una asociación a nivel de cumbre en 2002. Los vínculos se elevaron a una asociación estratégica en 2012.

Los 10 países miembros de la ASEAN son Indonesia, Malasia, la FilipinasSingapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya.

Las relaciones bidireccionales entre India y la ASEAN han experimentado un aumento significativo en los últimos años, centrándose en impulsar la cooperación en las áreas de comercio e inversión, así como en seguridad y defensa.

Ramesh también compartió en X videos de los recientes comentarios de Trump en los que reiteró sus afirmaciones de que India acordó «dejar» de comprar petróleo a Rusia y que él «ayudó a resolver» el reciente conflicto militar entre India y Pakistán.

Trump ha reiterado su afirmación de que India acordó «dejar de» comprar petróleo a Rusia y que las reduciría a «casi nada» para fin de año.

Sin embargo, dijo, es un proceso y llevará algún tiempo.

Trump también dijo que intentaría persuadir a China para que hiciera lo mismo. China e India son los dos mayores compradores de petróleo crudo ruso.

«India, como ustedes saben, me ha dicho que van a dejar (de comprar petróleo ruso)… Es un proceso. No se puede simplemente detenerlo… Para fin de año, se quedarán casi sin nada, casi el 40 por ciento del petróleo. India, han sido geniales. Ayer habló con el Primer Ministro (Narendra) Modi. Han sido absolutamente geniales», dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles.

Trump ha estado afirmando durante los últimos días que India le ha asegurado que reducirá significativamente sus importaciones de petróleo desde Rusia.

En sus declaraciones en el Casa BlancaTrump también afirmó que los aranceles también han ayudado a prevenir conflictos.

«Resolví ocho guerras. De las ocho, cinco o seis fueron por los aranceles», afirmó.

Repitiendo su afirmación de que ayudó a detener el reciente conflicto militar entre India y Pakistán, Trump dijo que les dijo a los dos países: «Si quieren pelear, está bien. Pero van a pagar aranceles. Dos días después, llamaron y dijeron que no iban a pelear más. Tienen paz».

Trump ha estado repitiendo su afirmación de que «ayudó a resolver» el reciente conflicto militar entre India y Pakistán. La India ha sostenido sistemáticamente que el entendimiento sobre el cese de las hostilidades con Pakistán en mayo se alcanzó tras conversaciones directas entre los Directores Generales de Operaciones Militares (DGMO) de los dos ejércitos.

