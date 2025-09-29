El Congreso acusa a BJP-RSS de conspiración para silenciar a Rahul Gandhi







El Congreso El lunes, intensificó su ataque contra el BJP-RSS por los controvertidos comentarios de un ex líder de ABVP dirigidos a Rahul Gandhi, diciendo que aquellos que están perdiendo la batalla ideológica y cuyo «robo» ha sido expuesto está tramando una «conspiración» para silenciar al líder de la oposición.

El partido de la oposición ha marcado lo que llamó una amenaza de muerte «escalofriante y atroz» a Rahul Gandhi por Printu Mahadev, un ex presidente estatal del Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), el ala estudiantil del RSS.

Hablando con los periodistas, la Organización del Secretario General del Congreso a cargo KC Venugopal dijo: «Un portavoz de BJP emitió una amenaza abierta durante un debate televisivo. No sé por qué la policía de Kerala no está tomando medidas, por eso escribí a Amit Shah Ji. Hay una clara amenaza de un portavoz de BJP … Creemos que esto es parte de una conspiración más grande. No he recibido ninguna respuesta del ministro del Interior todavía».

El jefe de medios y publicidad del Congreso, Pawan Khera, dijo: «Un portavoz de BJP dijo en la televisión que» Rahul Gandhi recibirá un disparo en el cofre «y no se han tomado medidas».

«Antes de esto, CRPF escribió una carta a (Jefe del Congreso Mallikarjun) Kharge Ji sobre la seguridad de Rahul Gandhi y la filtró. Entonces, ¿por qué su seguridad se está politizando y se está creando tal entorno?», Dijo Khera.

Esto apesta a una conspiración, dijo y preguntó quién está tramando esta conspiración.

«Son las mismas personas que están perdiendo la batalla ideológica, que no tienen las armas de las ideas para derrotar las ideas de contrarrestar. Esta conspiración tiene que ser expuesta. Primero trataste de silenciar Rahul Gandhi con abusos y ahora lo amenazas con balas.

«No puede digerir el hecho de que las personas de Cachemira a Kanyakumari se sienten atraídas por los problemas planteados por Gandhi. Su robo ha sido atrapado con la mano roja, ya sabe que ahora ha pasado su tiempo», dijo Khera en una declaración de video, refiriéndose a las acusaciones de «votación chori» nivelado por Gandhi contra el BJP.

Afirmó que el Congreso no permitirá que esas personas recurran a la violencia.

El país es consciente de quién está eclosionando la conspiración y qué es, afirmó Khera.

En su puesto en X, el líder del Congreso dijo: «Cada vez que el RSS no puede derrotar a la ideología de la India, sus soldados de pies recurren a la violencia física. Y una dios mata a Gandhi. Ahora, cuando, cuando, cuando, cuando, cuando, cuando, cuando, cuando BJP está perdiendo la batalla ideológica, sus portavoces y líderes amenazan con matar a Rahul Gandhi «.

«Una conspiración está en marcha para silenciar la voz de millones de secciones pobres, marginadas y más débiles. Hay conspiración para silenciar a Rahul Gandhi», dijo Khera.

Venugopal le escribió el domingo a Shah sobre los controvertidos comentarios del ex líder de ABVP dirigidos a Gandhi durante un debate televisado, diciendo que no actuará en contra de él rápidamente como la complicidad y la normalización de la violencia contra el líder de la oposición en Lok Sabha.

Venugopal afirmó que Mahadev es un portavoz del BJP e hizo los comentarios durante un debate televisado sobre un canal de Malayalam.

«En un acto descarado de incitación a la violencia, el Sr. Mahadev declaró abiertamente que` Rahul Gandhi recibirá un disparo en el cofre ‘. Esto no es ni un resbalón de lengua ni una hipérbole descuidada. Es una amenaza de muerte fría, calculada y escalofriante contra el Líder de la oposición y uno de los líderes políticos más importantes de la India «, dijo Venugopal.

«Que tales palabras venenosas son pronunciadas por un portavoz oficial del partido gobernante no solo coloca la vida de Rahul Gandhi en peligro inmediato, sino que también socava la constitución, el estado de derecho y las garantías básicas de seguridad que se debe a todos los ciudadanos, y mucho menos el líder de la oposición», dijo la organización del secretario general del Congreso.

«Ahora es su responsabilidad aclarar lo que representa su partido y el gobierno. ¿Apoya abiertamente la política de la intimidación criminal, las amenazas de muerte y la violencia que envenenan la vida pública de la India?», Había preguntado Venugopal.

A amenaza de muerte Contra Rahul Gandhi no es simplemente un ataque contra un individuo sino un asalto al espíritu democrático que representa, agregó Venugopal.

«Esta amenaza no es solo un estallido descuidado de un funcionario mezquino; es sintomático de una atmósfera de odio tóxica y cultivada deliberadamente que hace que el LOP sea vulnerable a la violencia sin sentido.

«Como tal, cualquier fracaso por usted que actúe rápidamente, decisivo y públicamente, se juzgará como complicidad, una licencia de facto para la legitimación y la normalización de la violencia contra el líder de la oposición y una grave violación de su juramento como el Ministro del Interior de la Unión«Venugopal había dicho.

La nación exige una acción legal inmediata y ejemplar a través de la policía estatal para que la justicia sea rápida, visible y severa, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente