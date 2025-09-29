El conflicto se extiende en la región montañosa de Bangladesh dominada por la tribu, 3 muertos







La violencia se ha extendido al distrito de Hill de Khagrachari dominado por las tribus en Bangladesh. Tres personas tribales han sido asesinadas en la violencia, dijo el ministerio del hogar del país en un comunicado el domingo. Las tensiones permanecen altas en el área. El ejército y la policía han sido desplegados allí.

«El Ministerio del Interior ha expresado una profunda tristeza por el incidente en el que tres personas de la colina fueron asesinadas y 13 personal del ejército, incluidos un mayor, tres policías, incluido el OC de la estación de policía de Guimara y muchas otras resultaron heridas en un ataque por malditos en Guimara Upazila del distrito de Khagrachhari», dijo la declaración.

«El ministerio ha asegurado que se tomarán medidas legales contra los involucrados en este incidente después de una investigación muy pronto. No se salvará el culpable «, agregó.» Hasta entonces, el Ministerio ha solicitado a todos los interesados ​​a permanecer pacientes y tranquilos «, según el comunicado.

Los informes de los medios locales dijeron que las tensiones se extendieron sobre la supuesta violación de una colegiala tribal. Un grupo llamado a los estudiantes de Jummin tuvieron una protesta contra la violación. En un momento, estallaron enfrentamientos entre el tribal y los bengalíes. El gobierno de Bangladesh ha prohibido, bloqueado y reunido en el área.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente