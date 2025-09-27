El conflicto interno es el principal enemigo de la lucha

Yakarta, Viva – Presidente interino del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Muhammad Mardiono Evaluar la existencia de conflictos internos en realidad interrumpirá el factor de solidez de la parte. Dijo que el conflicto que vino desde adentro fue uno de los principales enemigos para la lucha.

Leer también: Acelerado, Mardiono fue elegido aclamación del Presidente de PPP 2025-2030



«Nos damos cuenta de que la causa del fracaso no proviene del exterior. La causa principal es de nuestro propio cuerpo», dijo Mardiono en el área de Ancol, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

«Debemos atrevernos a decir la verdad de que los conflictos internos son el principal enemigo de nuestra lucha», continuó.

Leer también: Mardiono se disculpó por no llevar a PPP a Senayan en las elecciones de 2024





Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Por lo tanto, Mardiono invita a todos los cuadros de PPP a unirse, trabajar juntos, tejer juntos para restaurar la gloria de PPP como un modelo a seguir del partido islámico a la escena política nacional en Senayan.

Leer también: El portavoz recuerda a los intrusos del Congreso X PPP: Todo debe hacerse con la ética



«Por lo tanto, a través de Muktamar X, estoy llamando con sinceridad, terminemos la división, detengamos el legado del conflicto. Unámonos para dar la bienvenida a un futuro brillante sin conflicto. ¡Porque sin unidad, es imposible que PPP vuelva a subir! «, Dijo.

Para obtener información, el presidente interino del United Development Party (PPP), Muhammad Mardiono, se determinó oficialmente como el Presidente General de PPP para el período 2025-2030 a través de un mecanismo aclamación El primer día del Congreso X. La decisión fue aprovechada directamente por el Presidente del Comité Directivo (SC), así como por el líder de la sesión, Amir Usmara.

«Quiero felicitar al Sr. Mardiono por la elección de la aclamación en el Congreso X que acabamos de llamar», dijo Amir a periodistas en Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.



Actor Ketum PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Amir explicó que la decisión de aclamación se tomó en base a las disposiciones de los artículos de asociación y estatutos del PPP (AD/ART), específicamente el Artículo 11 que requería la presencia física de los participantes del Congreso en las elecciones del Presidente General. Después de leer las reglas, solicitó la aprobación de los participantes de la sesión.