El conflicto entre Tailandia y Camboya disminuye en el último día, la intensidad de los ataques disminuye

Bangkok, LARGA VIDA – Portavoz del Ministerio de Defensa TailandiaEl contralmirante Surasant Kongsiri dijo conflicto De borde entre Tailandia y Camboya disminuyó en el último día. Aunque todavía se producen enfrentamientos en varias zonas, su intensidad está empezando a disminuir.

«Hoy la intensidad de los combates en la línea de contacto… ha disminuido ligeramente. Los enfrentamientos continúan en varias zonas de las zonas operativas de la Primera y Segunda Regiones Militares del Ejército tailandés. Todas las zonas fronterizas que estaban ocupadas temporalmente por las fuerzas enemigas, excepto un lugar, han sido recapturadas con éxito», dijo Surasant durante una conferencia de prensa, el jueves 25 de diciembre de 2025.

El ejército tailandés acusó a Camboya de lanzarlo. ataque artillería contra objetivos civiles a varios kilómetros de la frontera durante la noche.

«Esto continuó hasta esta mañana, alrededor de las 05:00 hora local, cuando un cohete BM-21 cayó en territorio soberano tailandés y dañó varias propiedades pertenecientes a civiles en el distrito de Ta Phraya en la provincia de Sa Kaeo», dijo.

El Comando del Ejército tailandés estima que el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) de Camboya ha disparado contra 150 áreas en la región fronteriza tailandesa desde que estallaron nuevamente los enfrentamientos transfronterizos el 7 de diciembre.

Se informó que el incidente destruyó algunas o la totalidad de 190 casas, cinco templos budistas, dos escuelas y un hospital.

Mientras tanto, en una declaración publicada el jueves, el Ministerio de Defensa de Camboya acusó a las fuerzas armadas tailandesas de seguir bombardeando objetivos civiles en la región fronteriza de Camboya, lo que provocó la huida de 630.000 personas.

El número de muertos entre civiles camboyanos ha aumentado a 30, informó la agencia de noticias Xinhua, citando al ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra. El informe indicó que otras 87 personas resultaron heridas.

Una disputa fronteriza de décadas entre Tailandia y Camboya se convirtió en un conflicto armado el 24 de julio, con los dos países vecinos intercambiando fuego de artillería y ataques aéreos.

Ambas partes informaron de víctimas, incluso entre civiles.

El 4 de agosto anunciaron un alto el fuego inmediato, al que siguió un acuerdo formal sobre su implementación unos días después.

Sin embargo, las hostilidades a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya se han reanudado desde principios de diciembre, y ambas partes se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

Como resultado de los ataques de Camboya a varias provincias fronterizas tailandesas, al menos 22 personas murieron, 140 resultaron heridas y alrededor de 140 mil personas fueron evacuadas de las zonas de riesgo.