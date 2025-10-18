El conflicto entre Pakistán y Afganistán es «fácil» de resolver: presidente de EE.UU., Trump







En medio de la escalada de hostilidades entre Afganistán y Pakistán, El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el conflicto entre ambos países le resultará «fácil» de resolver, «si» tuviera que resolverlo.

Mientras hablaba con los medios durante un almuerzo bilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el viernes, Trump dijo: «Entiendo que Pakistán haya sido atacado o que hay un ataque en curso contra Afganistán, eso es fácil para mí de resolver si tengo que resolverlo».

Trump volvió a afirmar haber salvado millones de vidas al tiempo que aseguró que tendrá «éxito» en la resolución del conflicto entre Afganistán y Pakistán.

«Me gusta evitar que maten a gente. He salvado millones y millones de vidas, y creo que vamos a tener éxito con esta guerra», afirmó el presidente estadounidense.

Pakistán lanzó nuevos ataques aéreos contra escondites terroristas en Afganistán, ensombreciendo las esperadas conversaciones en Doha en medio de un frágil alto el fuego que había detenido temporalmente las hostilidades entre las dos partes.

Los ataques se produjeron tras un ataque con armas de fuego y bombas perpetrado por terroristas en una instalación militar en Waziristán del Norte, y pocas horas después islamabad y Kabul ampliaron su alto el fuego de dos días, informó Dawn el sábado.

Mientras tanto, Trump ha vuelto a expresar su consternación por no recibir el Premio Nobel de la Paz a pesar de resolver «ocho guerras».

«Sabes, resolvimos otras ocho guerras, es curioso cómo la gente dice esto, si entiendes ésta… cada vez que hago una, se olvidan de esa. Resolví ocho guerras», dijo Trump.

«Cada vez que resuelvo uno, dicen que si resuelves el siguiente, obtendrás el premio Nobel», añadió Trump.

Sin embargo, el presidente estadounidense se apresuró a añadir que no lo hizo por el Nobel al tiempo que afirmó que no conoce a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, sin nombrarla.

«No obtuve el Premio Nobel de la Paz. Alguien lo recibió, era una mujer muy agradable, muy amable, no sé quién es, pero fue muy generosa, así que no me importan todas esas cosas, sólo me importa salvar vidas», dijo Trump.

