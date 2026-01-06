El conflicto en Venezuela no desencadena una crisis prolongada, el ringgit se fortalece frente al dólar estadounidense

Jacarta – Los movimientos en los tipos de cambio de las divisas asiáticas volverán a estar en el centro de atención a principios de 2026, a medida que los inversores globales presten mucha atención a los acontecimientos geopolíticos y la dirección de la política monetaria global. Después de un aumento en la demanda de refugios seguros, el mercado está comenzando a mostrar signos de estabilización.

Esta condición abre espacio para que las monedas de los mercados emergentes se fortalezcan nuevamente.

En el sudeste asiático, ringgit Malasia registró un ligero fortalecimiento frente a dólar Estados Unidos de América. La mejora del sentimiento de riesgo, respaldada por la percepción de que las tensiones geopolíticas todavía están relativamente bajo control, está alentando que los flujos de capital regresen a activos de mayor rendimiento.

Esta situación se refleja en el movimiento del ringgit en las operaciones del martes 6 de enero de 2026 por la mañana. la estrella, El ringgit abrió ligeramente al alza frente al dólar COMO el martes, cuando los inversores evaluaron la evolución de la situación en Estados Unidos y Venezuela.

El aumento inicial de la demanda del dólar estadounidense como activo de refugio seguro no duró mucho, ya que se consideraba que los riesgos geopolíticos aún estaban bajo control. A las 08:00 hora local, la moneda local se fortaleció a 4,0650/0745 frente al dólar estadounidense, en comparación con el cierre del lunes a 4,0695/0745.

El director de estrategia de inversión y economista estatal de IPPFA Sdn Bhd, Mohd Sedek Jantan, dijo que el sentimiento de riesgo estable ha alentado la rotación de los flujos de capital hacia las monedas de los mercados emergentes y los activos de mayor rendimiento.

«De la noche a la mañana, el dólar estadounidense se vio inicialmente respaldado por noticias geopolíticas y señales de los bancos centrales globales, pero el impulso se desvaneció. El índice del dólar estadounidense cayó un 0,17 por ciento a 98,26 al final de las operaciones, por lo que sólo subió ligeramente en lo que va del año», dijo.

Según él, el fortalecimiento del ringgit también se vio reforzado por el repunte del índice del dólar asiático, que refleja el retorno del interés de los inversores por las monedas de los mercados emergentes en consonancia con la creciente tolerancia al riesgo.

El debilitamiento del índice del dólar estadounidense es uno de los principales factores que respaldan el fortalecimiento del ringgit. Después de fortalecerse brevemente debido al sentimiento de refugio seguro, el dólar estadounidense perdió impulso cuando el mercado evaluó que el impacto de la geopolítica global aún no se había convertido en un riesgo sistémico más amplio.

La caída del índice del dólar estadounidense a 98,26 muestra que los inversores están empezando a reducir sus posiciones defensivas. En condiciones como ésta, las monedas de los mercados emergentes tienden a ganar apoyo, especialmente cuando los rendimientos ofrecidos se consideran más atractivos en comparación con los activos seguros.