El conflicto en Sudán se intensifica cuando RSF toma una base militar clave, 12 muertos







Notorios paramilitares dijeron que habían tomado un cuartel general en el centro de la sitiada capital provincial de Darfur del Norte, la sudanés último bastión militar en Darfur. Mientras los combates continuaban el lunes en El Fasher, un grupo médico dijo que las Fuerzas de Apoyo Rápido habían matado a decenas de civiles y destruido la infraestructura de atención médica el día anterior en la ciudad, donde cientos de miles de personas han estado atrapadas durante más de un año.

Perder la base de la 6.ª División es un gran revés para el ejército y sus aliados. Los combates continuaban el lunes por la mañana alrededor del aeródromo de la base, así como en el lado occidental de la ciudad, según los Comités de Resistencia en el-Fasher, un grupo de base que sigue la guerra. El grupo criticó al ejército por lo que dijo era una falta de apoyo aéreo a las tropas que se defendían. Ataques de las FAR.

