El conductor del banco Jateng Bawa huyó de Rp10 mil millones, su colega recibió RP3.5 millones para ayudar a escapar

Solo, vive – El caso del conductor dejó de Rp10 mil millones en la sucursal central de Java Bank Wonogiri, aparentemente no se hizo solo. La policía reveló que el fugitivo del Banco de Java Central con las iniciales en AT fue asistida por un colega con las iniciales DS que incluso recibieron RP3.5 millones de los ingresos del crimen.

El diputado Kapolresta Surakarta AKBP Sigit explicó que DS desempeñó un papel activo en ayudar durante el escape que tuvo lugar aproximadamente una semana después de llevar a cabo dinero el lunes (1/9/2025).

Wakapolresta Solo, AKBP Sigit lanzó el arresto del Banco de Java Central Foto : Didiet Cordiaz/Tvone/Semarang

«El sospechoso de DS ha recibido Rp. 3,5 millones por el sospechoso de AT.

En esa ocasión, también asistió al jefe de relaciones públicas del comisionado de policía regional de Java Central, Pol Artanto, Wadir Reskrimum AKBP Jarot Sungkowo y representantes del Bank Central Java, Erik Abibon.

Según Sigit, DS era un viejo amigo cuando ambos todavía estaban en Yogyakarta. Durante el escape, DS ayuda a encontrar una casa, a proporcionar vehículos, así como instalaciones de comunicación para AT.

Los investigadores sospechan que los factores económicos son el motivo principal de la acción desesperada llevada a cabo por AT.

«Según los resultados del examen, los oficiales sospechan los motivos de los perpetradores debido a factores económicos», explicó Sigit.

A partir de los resultados de la divulgación, la policía aseguró una serie de evidencia en forma de una unidad de Daihatsu Sigra, Rp9.64 mil millones en efectivo, una unidad Daihatsu Ayla, cuatro motos Honda Vario y varios teléfonos celulares.

Hasta ahora, se han examinado siete testigos para explorar este caso, pero no ha habido sospechosos adicionales además de AN y DS.

«El sospechoso de AT fue acusado en virtud del Artículo 374 del Código Penal sobre malversación de malversación en posiciones con la amenaza de una sentencia de 5 años de prisión. Mientras que el sospechoso de DS fue acusado bajo el artículo 480 del Código Penal con respecto a la detención con una amenaza similar», dijo Sigit. (Mahfira putri/tvone/solo)