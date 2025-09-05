El conductor de Rantis Bripka Rohmat se disculpó con los padres de Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – Conductor de BRIMOB del vehículo táctico (Rantis), Bripka Rohmatquien se estrelló contra un taxista de motocicleta en línea (OJOL) Affan kurniawan Hasta perder, transmitir una disculpa a padre Affan por el incidente.

Leer también: No está claro ver la lágrima de gas lacrimógeno, Kompol Cosmas Suruh Bripka Rohmat & Lsquo; Continúe avanzando & rsquo; Hasta la dama de Ojol



«Con un evento viral, en nombre de personal y familia con el corazón más profundo, les pedimos a los padres del difunto affan Kurniawan que abra el perdón debido al incidente», dijo Rohmat en Sesión de ética En el edificio TNCC de la Sede de la Policía Nacional, Yakarta, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Frente al Comité del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP), Rohmat dijo que nunca había tenido la intención de tomar la vida de Affan.

Leer también: Conductor de Rantis Brimob que Ojol Affan fue sentenciado a 7 años, ¿qué significa eso?





Bripka Rohmat, un conductor del conductor de Rantis Pelindas Ojol

«Nuestra alma es la tribra para proteger, servir y servir a la comunidad, Su Majestad. No hay intención de herir, y mucho menos para deshacerse de las vidas», dijo.

Leer también: Miserable después de ser demócrata 7 años, la declaración completa del conductor Rantis Brimob Pelindas affan Kurniawan se sorprenderá



Como Brimob, Rohmat enfatizó que solo llevaba a cabo los deberes del liderazgo y no tenía intención del incidente de colisión.

Se sabe que el jueves la audición de ética de Kkep impusió sanciones administrativas a Bripka Rohmat, en forma de mutaciones en la naturaleza durante siete años de acuerdo con el período restante del servicio Rohmat en la Policía Nacional.

Rohmat también fue sentenciado sanciones administrativas en forma de colocación en un lugar especial (Patsus) durante 20 días del 29 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, en la sala de Patsus de la Oficina de Provos de Divpropam de la Policía Nacional.

Además, Rohmat también fue sentenciado a sanciones éticas donde sus acciones fueron declaradas despreciables, y se les pidió que se disculparan verbalmente antes de la sesión de Kkep y por escrito al liderazgo de la Policía Nacional.

En el incidente de Rantis de Ojol, había siete personal de Brimob designado como presuntos infractores, a saber, Kompol Kosmas K. Gae, Bripka Rohmat, Aipda R, Brigadier D, Bripda M, Bharaka J y Bharaka Y.

Se determinó que Kompol Kosmas y Bripka Rohmat violaron las categorías severas, mientras que otro personal se determinó que viola la categoría media. En cuanto a Kompol Kosmas como el personal de Polri Korbrimob que se sentó junto a Bripka Rohmat como conductor de Rantis, había sido sentenciado a despido de despido (PTDH) o despido.