El conductor de Rantis Brimob que mató a Ojol presentó una apelación por sanciones de demostración

Yakarta, Viva – El desarrollo del trágico caso de la muerte de un taxista de motocicletas en línea (ojol) Affan kurniawan Como resultado de ser golpeado por un BRIMOB (Rantis) táctico (Rantis), ahora está entrando en una nueva fase.

Bripka Rohmad, Controlador de rantis brimob que fue sentenciado a sanciones severas por la Comisión del Código de Ética de la Policía Nacional (Kkep), presentó oficialmente una apelación para la decisión.

«Con respecto a la decisión de la sesión del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP) que se celebró la semana pasada, Bripka Rohmad apeló», dijo el Jefe de la Oficina de Información Pública (Karopenmas) de la División de Relaciones Públicas de la Policía General de Brigada Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko en Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025 fue citado por Antara.

Anteriormente, el jueves 4 de septiembre de 2025, el Consejo de la Sesión de Kkep impuso una mutación de sanciones de mutación de siete años, de acuerdo con el período restante de la oficina de Bripka Rohmad en la Institución de la Policía Nacional. Se desempeñó como pionero del batallón de Bamin Silop del Metro Jaya, la policía regional Satbrimob.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Además de Demosi, Bripka Rohmad también fue sentenciado a sanciones administrativas en forma de colocación en un lugar especial (Patsus) durante 20 días del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2025 en la sala Patsus de la Oficina de Provos Divpropam Polri.

No solo eso, también estaba sujeto a sanciones éticas porque sus acciones fueron declaradas como un acto despreciable, por lo que debían disculparse verbalmente antes del kkep y una audiencia escrita ante el liderazgo de la Policía Nacional.

La Asamblea de Kkep evaluó que Rohmad como el conductor de Rantis había actuado de manera no profesional en el manejo de manifestaciones en Yakarta el 28 de agosto de 2025. Como resultado, el incidente causó víctimas.

Sin embargo, en el veredicto se menciona que hay factores que alivian el castigo. Rohmad solo se considera que lleva a cabo tareas bajo el control directo de Kompol Kosmas, como Danyon un pionero del regimiento IV Korbrimob Polri, quien se sentó a su lado cuando ocurrió el incidente.

Frente al Consejo de la Sesión Kkep, Bripka Rohmad enfatizó que no tenía intención de quitar la vida de las víctimas.

«Nuestra alma es la tribra, su majestad. Nuestra alma tribra para proteger, servir y servir a la comunidad, Su Majestad. No hay intención de herir, y mucho menos para deshacerse de las vidas», dijo Bripka Rohmad.

Como Brimob Bhayangkara, Rohmad enfatizó que el incidente de colisión ocurrió cuando solo llevó a cabo los deberes del liderazgo.

«No hay intención de que ocurra el incidente», dijo.