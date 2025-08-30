El conductor de Rantis Brimob admite a la carretera cuando Lindas Ojol Affan Kurniawan: Me concentro en salvar miembros

Yakarta, Viva – El nuevo hecho se reveló nuevamente en el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawanque fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote durante una manifestación frente al DPR el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: La verdadera acción de la solidaridad de Grab Indonesia, brinda ayuda a la familia Affan



El controlador Rantis con las iniciales Bripka R finalmente abrió su voz en una inspección que se transmitió en vivo a través de la cuenta de Instagram @DivPropampolri.

Durante el examen, Bripka R reveló la razón por la que continuó rompiendo el camino hacia el choque y atropelló a la víctima. Admitió que en ese momento solo pensaba en salvar a los miembros de Brimob que estaban en su vehículo.

Leer también: Al clasificar la demostración de Ricuh, Muhammadiyah pidió a la introspección del DPR que fuera sensible para escuchar las aspiraciones de la gente



«Es un auto cuando lo detengo, señor porque han atacado usando una piedra, con una bomba Molotov, así como un conductor, debo poder salvar a las personas en mi vehículo. Si lo detengo», dijo Bripka R.

Vista limitada, concéntrese en adelante

Leer también: Thom Haye recibió malas noticias antes de debutar en Persib Bandung



Bripka R también reconoció que su opinión era muy limitada durante el incidente. Según él, Rantis Glass que usa Ram Dark hace que no pueda ver claramente las condiciones a la derecha o a la izquierda. Además, las calles han estado llenas de humo, piedras y fragmentos de objetos.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

«En ese momento las calles ya eran muchas piedras, señor, así que no entendí qué era, cuál era la fracción, así que lo golpeé porque si no me rompía, ya estaba terminado, señor, ya las masas estaban llenas», explicó Bripka R.

«Mi auto es alto, mi vaso usa Ram, señor. Mi auto usa Ram Dark, en ese momento, el humo está lleno, uso la luz de disparo para concentrarme frente al señor», continuó.

Siete miembros de Brimob fueron detenidos oficialmente

El jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri, enfatizó anteriormente que siete miembros de Brimob que estaban en el mortal Rantis habían sido detenidos para un examen más detallado.

«Y anoche Kadiv Propam Ha dicho que actualmente 7 personas todavía están bajo investigación y se ha llevado a cabo una detención «, dijo ASEP, viernes 29 de agosto de 2025.

También se aseguró de que su partido seguiera a la solicitud de las familias de las víctimas que querían una acción decisiva contra los perpetradores.

«En el futuro nuevamente veremos de manera transparente y objetiva para que todas las partes puedan seguir a donde está el proceso de investigación y luego», agregó.

Los siete miembros que estaban asegurados fueron Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.

Este incidente comenzó cuando una manifestación frente al edificio del Parlamento terminó en el caos. Affan Kurniawan, un taxista de motocicleta en línea, fue asesinado después de ser golpeado y atropellado Rantis brimob que fue conducido por Bripka R.

Esta tragedia luego provocó una ola de protestas de la comunidad y el impulso para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tomen medidas enérgicas contra el partido responsable.