El conductor de Ojol lleno de gente visitó la estación de policía de Priok, revisó la salud para obtener alimentos básicos

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok realizar un examen salud Gratis para taxistas de motocicletas en línea (ojol), así como el servicio social, lunes 8 de septiembre de 2025. Esta es una forma de atención y esfuerzos para fortalecer las relaciones sociales.

«Invitamos a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de taxis de motocicletas en línea en Tanjung Priok y parte del área del norte de Yakarta para garantizar sus condiciones de salud, rezar por nuestros colegas y fortalecerse mutuamente como una familia numerosa», dijo el jefe de la policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. en su declaración escrita.

El servicio social y de salud comienza con un control de salud gratuito para todos los conductores de OJOL presentes.

Los participantes también reciben vitaminas, tratamiento leve. comestibles Para llevar a casa y disfrutar con la familia.



La policía de Tanjung Priok Port distribuyó comestibles a Ojol

Martuasah también reveló que su partido también apeló a los conductores de Ojol para que obedecieran las regulaciones de tráfico por seguridad mutua al conducir.

El evento continuó con una oración conjunta, para la salvación mutua. Este es un símbolo de solidaridad y un sentido de humanidad que crece fuertemente en la comunidad.

«Hace unos días, la situación era bastante turbulenta, especialmente en la región de Jabodetabek. Pero ahora todos se recuperan gradualmente. Esto es una prueba de que el TNI, POLRI, el gobierno, las partes interesadas y la comunidad trabajan juntas para mantener la seguridad, el orden y la paz», dijo Martuasah.

Martuasah dijo que esta actividad estaba en línea con el Programa Jefe de Policía de Yakarta y el Programa de la Guardia de Yakarta del Jefe de Policía de Yakarta, enfatizando la importancia del papel activo de la comunidad en el mantenimiento de la estabilidad y seguridad ambiental.

La Policía del Puerto de Tanjung y las filas, continuó a Martuasah en colaboración con Kodim 0502/North Yakarta, Gobierno de la Ciudad del Norte de Yakarta, Policía Metro de North Yakarta, Pt. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, KSOP y la comunidad a través del Programa de Guardia Priok, en el área del puerto de Tanjung Priok, se llevan a cabo actividades similares para mantener el puerto de Priok y North Yakarta City seguro y cómodo.

Martuasah enfatizó que las buenas relaciones con la comunidad OJOL no son solo asociaciones funcionales, sino también parte de una familia grande y de apoyo.

«Hacemos un evento juntos para garantizar que nuestros familiares tengan buena salud, para que puedan servir bien a la comunidad», dijo.