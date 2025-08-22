El conductor de BMW mata a personas, sentencia de 1 mes en el centro de atención

Yakarta, Viva – Decisión luz Tribunal de distrito West Yakarta en el caso de un accidente mortal en la carretera de peaje JLB Cengkareng. Condenado Albert Manorekang, conductor BMW White venció a Hessel Nathaniel y provocó que otros dos pasajeros fueran pesados, solo condenados a 1 mes de prisión, cortado por la detención de la ciudad.

Leer también: El ex presidente del Tribunal de Distrito de Surabaya fue sentenciado hoy relacionado con el caso de soborno del veredicto libre de Ronald Tannur



Veredicto Esto es mucho más ligero que las demandas del fiscal (JPU) que anteriormente exigió 2 meses de prisión. De hecho, según la acusación, Albert fue declarado culpable de violar el Párrafo 310 (4) de la Ley de Tráfico, con una amenaza penal máxima de 6 años de prisión.

El accidente ocurrió el 25 de agosto de 2024. BMW conducido por Albert se estrelló contra un camión de caja que causó que el conductor, Muhamad Aziz Muslimin, fue asesinado. Otro pasajero, Ian Renaldi, sufrió heridas leves, mientras que Keyzia Alfian Raintung estaba permanente con discapacidad.

Leer también: Inosentio quiere arreglar el producto de la ley DPR que siempre es mala



Sin embargo, durante el proceso legal, Albert nunca fue detenido en las celdas de la prisión. El panel de jueces incluso alentó a la familia de la víctima a recibir la paz en forma de compensación del acusado, bajo el pretexto de la aplicación de la justicia restaurativa de acuerdo con el Reglamento de la Corte Suprema número 1 de 2024.

Esto es lo que desencadena la decepción de la familia de la víctima. El asesor legal familiar, Novita Zahrani Gafur, evaluó que esta misma luz exige y veredicto lesionó un sentido de justicia.

Leer también: Lista de los últimos automóviles BMW 2025, desde series de lujo hasta autos eléctricos sofisticados



«Estamos muy decepcionados con las demandas del fiscal que no consideraron el cumplimiento de un sentido de justicia a la víctima. El fiscal que, por cierto, representó los intereses legales de las víctimas en realidad mostró su imparcialidad a las víctimas que murieron.

Okta Heriawan transmitió un tono similar. Según él, este veredicto menor es un mal precedente para la aplicación de la ley en Indonesia.

Aunque el fiscal declaró que todavía pensaba en apelar, la familia de la víctima aún instó a que el fiscal presentara un esfuerzo legal. Consideraron que la apelación era la última forma de luchar por la justicia por la muerte de la víctima.

«Este es un mal precedente para las instituciones judiciales y debilita aún más la confianza pública en el desempeño de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», dijo Okta.