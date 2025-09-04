El concierto del destino del Muse que se celebró el 19 de septiembre de 2025 en Carnaval Ancol

Yakarta, Viva – Concierto Banda de rock británico Perdana, MusaEs cierto que continúa según el horario del 19 de septiembre de 2025 en Carnaval Ancol, North Yakarta.

Ravel Entertainment como el promotor enfatizó que esta agenda no había cambiado a pesar de que más tarde, el público estaba preocupado por la situación de manifestación en la ciudad capital. La certeza se transmitió a través de las cargas de historias de Instagram. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Entendemos su preocupación sobre las últimas noticias sobre manifestaciones en Yakarta. Nos aseguramos de que el concierto permanezca programado según el plan», escribió el Ravel Entertainment, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

El promotor también agregó que continuarían monitoreando las condiciones en el suelo. Si hay una actualización importante, los fanáticos pronto se les contará.

«Continuaremos monitoreando la situación y proporcionaremos la información más reciente si hay un cambio. Agradecemos su atención y esperamos su presencia en este concierto. Esperemos que su viaje sea divertido y lo vea», continuó el comunicado.

Magnífico etapa y alto entusiasmo

El CEO de Ravel Entertainment, Ravel Junardy, había revelado previamente algunas filtraciones sobre el concepto de escenario preparado por Muse. Según él, el acuerdo de etapa enviado por el equipo de Muse presentará una experiencia visual espectacular.

«Hasta ahora han enviado fotos del escenario que quieren. Es increíblemente bueno en mi opinión. Así que uno de los programas que podría ser muy bueno, y también quiero verlo más tarde», dijo Ravel.

Este concierto de Muse es uno de los espectáculos internacionales más esperados este año. El boleto oficial, que se inauguró desde junio de 2025, con un rango de precios de Rp1.7 millones a Rp2.8 millones, ya se puede comprar a través del sitio MuseliveInjakarta.com.

Con la reputación de The Muse, que siempre presenta la plena energía y las actuaciones en el escenario futurista, se cree que este concierto es una experiencia inolvidable para los fanáticos de la música en Indonesia. El entusiasmo de aumentar a medida que el día D es más cercano, especialmente porque la banda liderada por Matt Bellamy CS era realmente conocida como la acción escénica de clase mundial.

Algunas canciones de Muse que son favoritas y ampliamente escuchadas incluyen Supersive Black Hole, Uprising, Hysteria, Starlight y Time se está agotando.