El concierto de NCT Dream ‘Kicked Out’ Persija de JIS, los tigres de Kemayoran se mudaron a la jaula

Yakarta, Viva – Perseguidor Yakarta nuevamente tiene que salir de su casa, el estadio internacional de Yakarta (Él), en la temporada 2025/2026 de la Super League. El club apodado los Tigres Kemayoran ciertamente no podría ir en JIS en octubre de 2025 porque el estadio se usó para un popular concierto de grupo K-pop, Sueño NCT.

El concierto de NCT Dream está programado para el 27 del 28 al 28 de septiembre de 2025. El impacto, el estado del estadio y el horario de preparación del lugar hizo que Persija no pudiera usar JIS para dos juegos en casa en octubre.

El presidente del Comité Panpel de Yakarta Persija, Ferry T. Indrasjarief, confirmó la noticia.



Los jugadores de Persija Yakarta celebran goles

«Sí, para que no se malinterpreten. JIS ha colaborado con una de las bandas coreanas antes de que Persija dirigiera un MOU», dijo Bung Ferry en el área del norte de Yakarta.

Según Ferry, JIS había dado información desde el principio de que no se podía utilizar un cierto período del estadio. «Al hacer un MOU, han amenazado, este mes no podemos porque ya hemos firmado un contrato con la banda de Corea del Sur. Sí», agregó.

Como resultado, Persija debe mover la jaula para dos partidos importantes:

Semana 8 (4 de octubre de 2025): Persija vs Bhayangkara Precision Lampung FC

Semana 11 (31 de octubre de 2025): Persija vs PSBS BIAK

Ambos partidos se llevarán a cabo en el Patriot Candrabhaga Stadium, Bekasi, que a menudo es una sede alternativa de Persija cuando JIS no se puede usar.