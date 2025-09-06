El concierto de Dewa 19 fue llovido, Baladewa y Baladewi permanecieron entusiastas

VIVA – Concierto Dewa 19 All Stars 2.0 con el que se celebró en el estadio principal de Bung Karno (GBK), Yakarta, el sábado 6 de septiembre de 2025, se convirtió en un momento muy memorable para sus fanáticos. Aunque las fuertes lluvias cayeron en medio del evento, no amortiguó el espíritu de Baladewa y Baladewi, como los fanáticos de Dewa 19.

Desde el principio, se había visto el entusiasmo de los fanáticos. Miles de personas empacaron el estadio para ver la interpretación de esta legendaria banda con músicos de clase mundial. Sin embargo, el clima dijo de manera diferente. Cuando se llevaba a cabo el concierto, la lluvia comenzó a enjuagar el área de GBK. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Algunos espectadores eligieron abandonar las gradas para encontrar un refugio. Pero interesante, no unos pocos que hayan venido con una preparación cuidadosa, con un impermeable, llevando un paraguas, incluso de pie con ropa mojada para disfrutar del momento especial.

En este concierto, Dewa 19 no apareció solo. Ahmad Dhani y sus amigos invitaron a músicos de rock de renombre mundial a participar en el escenario. Algunos de los grandes nombres que aparecen son Ron «Bumblefoot» Thal (ex Guns N ‘Roses), Dino Jelusick, Eric Martin y Billy Sheehan del Sr. Big, Gary Cherone de The Extreme Band, y Derek Sheriniian, un antiguo tecladista de Dream Theatre.

El concierto se inauguró con la aparición de Virzha, quien interpretó la canción «You Are The Beauty Woman de mi país de Indonesia», a quien fue recibida de inmediato por los vítores de la audiencia. El espíritu se estaba ardiendo cuando Dewa 19 subió al escenario para traer sus canciones emblemáticas que habían sido parte del viaje de la música indonesia durante décadas.

Para terminar, Dewa 19 interpretó la canción «Half of My Breath», que se convirtió en el clímax emocional del concierto. Aunque la lluvia continuó cayendo, no había una cara decepcionada entre miles de espectadores. De hecho, la lluvia agregó el momento del concierto se siente más épico.