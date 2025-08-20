El concesionario de Yamaha en el centro de Yakarta fue subastado por el estado

Yakarta, Viva – A desear Yamaha oficial en el centro de Yakarta se subasta a través del mecanismo subasta país. El edificio y la tierra con un área total de 205 metros cuadrados se liberaron con un valor límite de RP3,137 mil millones y un depósito de seguridad de RP350 millones.

Leer también: El legendario casco Valentino Rossi fue subastado, ¡el precio se sorprendió!



Según los datos en el portal oficial de subastas.go.id, la subasta tendrá lugar con un sistema de licitación abierta o una oferta abierta. El vendedor se registra en nombre de PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK a través de la División de Recuperación y Recuperación Comercial y Recuperación Comercial. Esta subasta es parte de la ejecución de la garantía relacionada con la liquidación de préstamos problemáticos.



Los traficantes de Yamaha se venden en el centro de Yakarta

Leer también: ¿Interesado en comprar un auto nuevo? Asegúrate de esta cosa importante



Los participantes interesados deben depositar el depósito de seguridad a más tardar el 19 de agosto de 2025. La fecha límite para la oferta se establece un día, que es el 20 de agosto de 2025 con 13.35 WIB. La subasta será realizada por el KPKNL Yakarta III con el código LSCUC9 LOT.

El edificio que se subastará se identifica como un ex comerciante de motor Yamaha Kartika, que anteriormente atendió las ventas y el servicio después de las ventas de vehículos de dos ruedas. Visualmente, el edificio de dos correos todavía muestra el letrero Yamaha en la fachada.

Leer también: Los autos eléctricos baratos y usados subastados siguen siendo difíciles de mirar



La ubicación de este concesionario se encuentra en el área comercial del centro de Yakarta, que se sabe que está densamente en actividades comerciales. La accesibilidad también es bastante buena porque está cerca de la carretera principal y el área comercial, lo que agrega el valor comercial de la propiedad.

Con un área de tierra de 205 metros cuadrados, esta propiedad se puede utilizar para una variedad de necesidades. Además de ser devuelto como sala de exposición de vehículos, el activo también se convierte potencialmente en casas de tiendas, almacenes de distribución u otras oficinas comerciales.