El compromiso total de Yamaha en MotoGP, la transformación del motor V4 es la clave para la resurrección

VIVA – Desde regulación Cuatro no comenzaron en 2002, Yamaha conocido como leal a la configuración máquina en línea-4. Sin embargo, la investigación y el desarrollo de la máquina V4 comenzaron desde 2024. En 2025, el prototipo V4 fue probado por corredores de prueba como Augusto Fernández y Andrea Dovizioso.

Listo para ser probado por Racing Racer



El corredor de MotoGP Valentino Rossi (derecha) y Maverick Vinales posan junto a la motocicleta YZR-M1 en el lanzamiento del equipo de Monster Energy Yamaha MotoGP en Yakarta, el lunes 4 de febrero de 2019. Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El prototipo V4 tiene el potencial de ser probado por el primer corredor del equipo en la prueba de Misano Post-Balapan en septiembre o incluso revelada como comodín por Fernández en una de las últimas carreras de este año.

«Estamos muy cerca [dengan keputusan]»dijo el director de carreras de Yamaha, implementando, Paolo Pavesioa transmisiones internacionales de televisión Motogpcitado el domingo 17 de agosto de 2025.

Dijo que el equipo ahora está «muy cerca» de la decisión de usar la máquina V4 o mantener en línea-4 en 2026. Hizo hincapié en que «comprometidos» con el proyecto V4, aunque se dieron cuenta de los grandes desafíos para que su rendimiento pudiera ser igual o mejor que el M1 actual.

«Esto hace que V4 funcione al menos equivalente a M1 cuando comenzamos un poco más difícil. Este es un proyecto de desarrollo difícil, pero estamos totalmente comprometidos con eso», agregó.

Los cambios desde en línea-4 que han durado más de dos décadas a la configuración V4 no son solo una cuestión de innovación técnica, sino que también se adaptan a las regulaciones futuras. Según los informes de otras fuentes, V4 aparece como un paso estratégico importante para que Yamaha siga siendo competitiva a largo plazo, especialmente las regulaciones que enfrentan desde 2027.

¿Por qué Yamaha considera el motor V4?



Monster Energy Yamaha MotoGP 2025

Dado que la era de los cuatro del motor no comenzó en 2002, el Yamaha M1 es sinónimo del motor en línea-4. Este motor es famoso por ser suave, fácil de controlar y combina con el legendario estilo de carreras como Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.

Sin embargo, el desarrollo de MOTOGP moderno muestra que el motor V4 es superior en términos de velocidad máxima y eficiencia aerodinámica. Ducati se ha convertido en un ejemplo de éxito en cómo V4 puede dominar el campeonato en los últimos años. Esta es la razón principal por la que Yamaha comenzó a desarrollar un nuevo motor para no retrasarse.

Yamaha ahora se encuentra en medio de un gran momento de transición: entre el motor fijo y en línea 4 conocido, o interruptores a V4 que promete un rendimiento mejor pero desafiante. Con la palabra Pavesio, están «muy cerca» con la decisión final y «totalmente comprometidas» con el desarrollo de V4, asegurando que Yamaha siga siendo relevante y competitivo en la próxima temporada MotoGP.