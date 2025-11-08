El compromiso del Gobierno de promover la educación papú recibe pleno apoyo de la RPD RI

Jacarta – Fuerte compromiso del Gobierno Provincial Papuasia El Centro para el avance del mundo de la educación ha recibido pleno apoyo del Consejo Representativo del Pueblo de la República de Indonesia (DPR RI).

Miembro de la Comisión II de la RPD RI, Komarudin Watubunexpresó su gran agradecimiento al Gobernador de Papúa Central, Meki Nawipa, y a su personal por las medidas concretas que se han adoptado para mejorar calidad educación en la región.

En la Reunión de Coordinación para la Implementación de Asuntos Gubernamentales Generales que se celebró en el salón de baile de la Oficina del Gobernador de Papúa Central, Nabire, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Komarudin Watubun dijo que las políticas y programas implementados por el gobierno regional muestran seriedad en la preparación del futuro de la generación joven de Papúa.

«Aconsejo que lo que puede cambiar el futuro de Papúa, lo que puede cambiar nuestras vidas, es la educación. Por lo tanto, jefes regionales, señor Gobernador, sólo la educación puede salvar a la gente. Sin educación es muy difícil», dijo Komarudin en su declaración del sábado 8 de noviembre de 2025.

Komarudin evalúa que los diversos avances logrados por el Gobierno Provincial de Papúa Central, como la contratación de 276 nuevos maestros, la capacitación laboral, la implementación de escuelas de jornada completa y el inicio de internados, son pasos progresivos que fortalecerán la calidad de los recursos humanos en la Tierra de Papúa.

Según él, estos programas no sólo muestran el compromiso moral del gobierno con la educación, sino que también son una prueba clara de que Papúa Central se está transformando hacia un progreso sostenible.

Añadió que si bien un mandato de cinco años es relativamente corto para impulsar la calidad general de la educación, el espíritu de cooperación mutua y sinergia entre los niveles de gobierno será la clave principal para garantizar la visión desarrollo la educación se puede lograr.

«Espero que los gobiernos provinciales y distritales puedan continuar trabajando juntos para que el programa educativo en Papua Central funcione de manera óptima y proporcione amplios beneficios para público«, continuó Komarudin.

Además de prestar gran atención al sector educativo, Komarudin también apreció las políticas del gobernador Meki Nawipa para fortalecer la gobernanza gubernamental, mejorar el sistema burocrático y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el entorno del gobierno regional.

También consideró que los esfuerzos para construir infraestructura, abrir la conectividad entre regiones e involucrar a las comunidades indígenas en la gestión de recursos son manifestaciones reales del desarrollo inclusivo en Papúa Central.