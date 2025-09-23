El compromiso de RI para cambiar los desafíos climáticos se convierte en oportunidades de desarrollo verde

Nueva York, Viva – Enviado especial del Presidente de la República de Indonesia en el campo Clima Y Energía, Hashim Djohadikusumo Afirmando el compromiso de Indonesia de cambiar los desafíos climáticos en oportunidades para el desarrollo verde y la inversión sostenible. Esto se transmitió en una discusión de panel de alto nivel sobre la Semana del Clima NYC 2025.

Con más de 285 millones de personas que viven en una región muy vulnerable, Indonesia enfrenta amenazas reales en forma de aumento del nivel del mar, lluvia extrema y incendios forestales. El cambio climático a Indonesia no es una amenaza para el futuro, sino una realidad diaria, y el liderazgo significa atreverse a enfrentarla directamente.

«Indonesia está apuntando neto cero emisión en 2060 o más rápido, con una estrategia economía El verde que fomenta el crecimiento, crea empleos, al tiempo que reduce las emisiones «, dijo Hashim.

Agregó, las transiciones de energía se llevaron a cabo en etapas, justas y medibles, incluso para reducir el uso de carbón. A través de la Asociación de Transición de Energía Just (JETP), Indonesia recauda apoyo de financiamiento internacional para acelerar las energía renovable y fortalecer la red nacional de electricidad.

En línea con eso, Indonesia utiliza sus recursos naturales como una fortaleza. El gobierno prepara un programa de referencia de 12 millones de hectáreas con patrones de múltiples especies, incluidos árboles frutales, para restaurar la biodiversidad y el hábitat animal.

«Indonesia también fomenta la formación de intercambios nacionales de carbono para cambiar el potencial de la naturaleza en el valor económico y abrir oportunidades de cooperación global», dijo.

Otras iniciativas de concreto incluyen 103 programas de electrificación de gigavatios con un 75 por ciento de preparación regulatoria basada en energía renovable para apoyar los mercados voluntarios de carbono, la captura de carbono, la utilización y el almacenamiento de los mercados de desarrollo (CCUS) y las soluciones de carbono azul, incluidos los ecosistemas de algas marinas.

«Indonesia está lista para liderar, lista para trabajar juntas y estar lista para invertir en soluciones climáticas. Para nosotros, la acción climática no es solo una obligación, sino también una oportunidad de oro para crear la prosperidad de la nación y hacer una contribución real al mundo», dijo Hashim.