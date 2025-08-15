El compromiso de la tarifa de viaje de Hajj alcanza los 7,000 dólares estadounidenses por cuota

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) reveló el costo de compromiso o tarifa supuestamente pagada por el agente de viajes del Hajj para obtener una cuota especial de Hajj en el presunto caso de corrupción para la determinación de cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, alcanzando hasta 7,000 dólares estadounidenses (US) por cuota.

La actuación interina del Diputado de la Ejecución y la Ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu, dijo que el nominal varía entre los viajes, que van de 2.600 a 7,000 dólares estadounidenses.

Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

«Aproximadamente el rango por cuota es, entre 2,600 y 7,000 dólares estadounidenses», dijo ASEP en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (14/04/2025).

Según ASEP, la diferencia de costos está influenciada por una serie de factores, incluida la reputación de los agentes de viajes, la calidad del servicio, la ubicación del alojamiento de los peregrinos mientras está en Tierra Santa.

«Si los viajes que ya son grandes generalmente con servicios que pueden ser mejores y otros. El lugar también generalmente afecta, por ejemplo, hay aquellos alrededor de la Gran Mezquita, a la derecha, hay una distancia de kilómetros y otros, también afecta el precio», dijo.

«Entonces, por eso es diferente aquí. Hay 2,600 a 7,000 dólares estadounidenses», agregó.

El KPK comenzó oficialmente una investigación de este presunto caso de corrupción el 9 de agosto de 2025, después de examinar previamente al ex Ministro de Religión, Yaqut Cholil Qouumas, el 7 de agosto de 2025.

Los resultados del cálculo inicial anunciados por el KPK el 11 de agosto de 2025 estimaron que la pérdida de estado en este caso alcanzó más de RP1 billones. Además, el KPK ha impedido que tres personas viajen al extranjero, incluido YAQUT.

Además del manejo del KPK, el Comité Especial (Pansus) del Parlamento Indonesio, el cuestionario de Hajj también encontró una serie de irregularidades en la implementación de Hajj en 2024. Uno de ellos estaba relacionado con la distribución de cuotas adicionales de 20,000 del gobierno arabiano Saudi, dividido por 50: 50-10,000 para el HAJJ regular y 10,000 para el especial hajJ.

El Comité Especial evaluó que la división violó el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, que estableció una cuota especial del Hajj de solo el 8 por ciento, mientras que el Hajj regular era del 92 por ciento. (ENTRE)