El compromiso de Brantas Abipraya de construir infraestructura sostenible en varios proyectos estratégicos nacionales

Jacarta – Empresas empresariales del sector de la construcción, PT Brantas Abipraya (Persero), enfatizó compromiso para seguir construyendo infraestructura nacional Cual sosteniblea través de varios proyecto estratégica y de innovación orientada a la calidad y la eficiencia.

«Algunos de los éxitos de Brantas Abipraya son, por ejemplo, la finalización de Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN), como presas, carreteras de peaje e infraestructura que respaldan la seguridad hídrica y alimentaria nacional», dijo el Director de Finanzas y Gestión de Riesgos de Brantas Abipraya, Suradi, en su declaración del domingo 9 de noviembre de 2025.

«Varios proyectos han ganado muchos premios, uno de ellos del Museo Indonesio de Récords Mundiales (MURI), es decir, 15 MURI», dijo.



[Humas PT Brantas Abipraya (Persero)] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

A través de diversos proyectos estratégicos e innovaciones orientadas a la calidad y la eficiencia, Brantas Abipraya ha logrado alcanzar una serie de logros que fortalecen su posición como una empresa constructora superior y altamente competitiva.

En línea con el programa Asta Cita lanzado por el presidente Prabowo Subianto, Brantas Abipraya lleva constantemente el espíritu de «Abipraya para Indonesia» como un compromiso de continuar contribuyendo activamente al desarrollo del país a través de proyectos físicos, así como el empoderamiento de la comunidad y la implementación de principios de sostenibilidad.

«Creemos que el éxito de Brantas Abipraya no sólo se mide por cuántos proyectos se completan, sino por cuánto beneficio siente la comunidad. Con el espíritu de transformación e innovación continuas, continuamos esforzándonos por desarrollar Indonesia desde Sabang hasta Merauke», dijo Suradi.

Como manifestación concreta de su compromiso de seguir contribuyendo al país, Brantas Abipraya ha registrado varios logros importantes en el fortalecimiento de su posición como una empresa constructora nacional globalmente competitiva. Brantas Abipraya también se sintió inundado de agradecimiento por su desempeño superior en transformación digital, gobernanza sostenible y por su compromiso de desempeñar un papel activo en el empoderamiento comunitario y la conciencia ambiental a través de programas de empoderamiento comunitario.

«Hasta la fecha, Brantas Abipraya ha ganado un total de 168 premios a nivel nacional e internacional. Este logro es una prueba clara del éxito de nuestra transformación en el fortalecimiento de la gobernanza, la innovación y la colaboración de todo el pueblo Abipraya en medio de la dinámica económica global», dijo Suradi.