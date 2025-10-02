¡El compositor de ‘Joker’ Hildur Guðnadóttir en The Bride de Gyllenhaal! ‘

Aquí viene «¡La novia!«Compositor Hildur Guðnadóttirquien recibió un Premio de la Academia por «Joker», ya la está esperando.

La próxima película monstruosa de Maggie Gyllenhaal, enfrentando al mito «Frankenstein», está protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale. En la película, Frankenstein viaja a Chicago de la década de 1930 para buscar la ayuda de un Dr. Euphonio al crear un compañero para sí mismo. Terminan revitalizando a una joven asesinada.

«Estaba un poco loco», se ríe.

«¡La novia!» debutó su tráiler en septiembre.

«Es un mundo muy en capas con muchas cosas diferentes.

«Fue muy punk y muy romántico, lo que lo hizo un poco loco. Hay una guitarra eléctrica gritando y una orquesta. Eso es lo que es tan interesante para mí sobre el cine como medio. No se trata de ser» real «o preciso. Puedes divertirte y dejar que tu imaginación se vuelva salvaje».

Guðnadóttir, nacido en Islandia, habla con Variedad en Festival de cine de ZurichDonde recibirá el Premio de Logro de Carrera y exhibirá «Hedda» de Nia Dacosta. Con Tessa Thompson, se basa en la obra de 1890 de Henrik Ibsen.

«A lo largo de la historia, las mujeres fueron retratadas como una buena princesa o una bruja mala. Pero son mucho más que eso, por lo que es tan importante revisar personajes jugosos como Hedda. No solo es agradable o resentida. Ella es todo. Al igual que Lydia Tár», dice, mencionando el Rol de la Tour-De-Force de Cate Blanchett en la drama de Field.

«Estoy muy interesado en estas mujeres complejas y trato de igualar su complejidad con mi música».

Con el horror post-apocalíptico de Dacosta «28 años después: The Bone Temple» que se estrenará el próximo año, Guðnadóttir admite que generalmente tiende a «gravitar más hacia la oscuridad».

«Estoy tratando de entender por qué es. También anotó la aclamada miniserie de HBO, ganando un Emmy y un Grammy por su trabajo.

«Tenemos que aprender de estas historias y nuestros errores. Y tratar de entender lo que podemos hacer mejor».

Ella quería oscurecerse también en «Mujeres hablando«Basado en una novela de Miriam Toews y que representa una comunidad religiosa aislada donde las mujeres están siendo drogadas y agredidas sexualmente. La directora Sarah Polley cambió de opinión.

«Ese fue un proyecto tan interesante para anotar, porque el sujeto es muy duro. Es realmente violento: es difícil enfrentar lo que pasaron estas mujeres. Cuando leí por primera vez el guión, recuerdo estar tan enojado en nombre de ellas», recuerda.

«Estaba molesto, por lo que sería fácil escribir música muy enojada o agresiva. El enfoque de Sarah fue interesante, porque no quería detenerse en el horror. Lo que vemos es lo suficientemente horrible: no necesitamos agregar más. Quería darle esperanza a estas mujeres. Esto no tiene que definir quiénes son para siempre».

Ese fue el papel de la música, explica: servir como «el contrapunto al horror».

«Se suponía que era esperanzado y ligero, y conducía la historia hacia adelante mientras miraba su hermosa relación. Mi intuición era oscura: Sarah me señaló algo más ligero. También me dio muchas esperanzas».

Fue una experiencia preciosa también porque no es fácil mantener la esperanza en estos días, señala.

«Está el levantamiento del discurso de odio y vamos a retroceder los derechos de las mujeres. Es algo con lo que realmente he estado luchando y luchando con cómo responder. Te hace adormecer, viendo hacia dónde se dirige toda esta conversación sobre las mujeres. Estás sin palabras».

Ella agrega: «Pensé para mí mismo: ¿qué diferencia hace si hago música o no, cuando hay tanto odio? He estado sentado con ella durante los últimos meses, pero lo peor que puedo hacer es permanecer en silencio. Tengo que seguir usando mi voz y conectarme con personas de un lugar de empatía y cuidado».

Para demostrar su punto, Guðnadóttir se dirigirá a una pequeña gira con el último álbum «De dónde de». «¡Mi primer álbum en solitario en 10 años!», Ella se entusiasma. El titiritero Giséle Vienne está detrás de la portada.

«Solía ​​recorrer todo el tiempo, pero cuando tenía a mi hijo, dejé de viajar tanto. Me concentré más en la composición y menos en actuar. No he tocado un concierto de violonchelo durante nueve años, casi hasta el día», sacude la cabeza.

«Era hora de regresar. Sentado en una habitación llena de gente, escuchando música juntos … es muy poderoso».