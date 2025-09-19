El compositor de ‘Jesús Take the Wheel’ Brett James muerto en un accidente aéreo

Brett Jamesel compositor ganador del Grammy conocido por Carrie UnderwoodSmash de 2005 «Jesús, Take the Wheel» y «When the Sun se caen» de Kenny Chesney, murió el jueves en un accidente aéreo de un motor pequeño en Carolina del Norte. Tenía 57 años.

James fue una de las tres personas a bordo de un avión Cirrus SR22T que se estrelló cerca de Franklin, Carolina del Norte. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo a los medios de comunicación que se dice que está investigando.

El Salón de la Fama de los compositores de Nashville anunció la muerte de James en una publicación de Facebook el viernes.

La organización de derechos de interpretación ASCAP escribió en una publicación homenaje: «Estamos de luto por la pérdida de Brett James … un compositor de 2 veces compositor de ASCAP del año. Brett fue un colaborador de confianza de los mejores nombres del país y un verdadero defensor de los compositores. Lo extrañamos mucho».

Nativo de Oklahoma City, James – Nombre real: Brett Cornelius – Dejó la escuela de medicina para buscar música en Nashville. Trabajó como artista durante varios años antes de centrarse en la composición de canciones, anotando éxitos tempranos con Chesney, Billy Ray Cyrus y Martina McBride. En 2001, «Who I Am», interpretado por Jessica Andrews, se convirtió en su primer country de la lista.

En 2006, «Jesus Take the Wheel», que escribió con Hillary Lindsey y Gordie Sampson, obtuvo el Grammy 2006 por la mejor canción country, así como la Academia de Música Country de 2005 del año y la canción country del año 2006 ASCAP.

Sus otros éxitos incluyen «Cowboy Casanova» de Underwood, «Out Night» de Chesney, «It’s America» ​​de Rascal Flatts, «Summer Nights», «The Man I Want To Be» de Rascal Flatts de Rascal Flatts, de Chris Young, de Brantley Gilbert «Bottoms Up», también fue un éxito latino con «The One You Love (Todo Mi Be).