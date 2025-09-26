El comportamiento del pateador de los Seahawks Jason Meyers antes de la patada final gira la cabeza

Antes de su mayor intento de gol de campo de la temporada joven de la NFL, Seattle Seahawks El pateador Jason Meyers le dio una patada a su cuerpo.

Los Seahawks condujeron al rango de gol de campo en los segundos finales del partido del jueves contra los Cardenales de Arizona, dejando a Meyers con un intento de 52 yardas de romper el empate 20-20. La transmisión de Amazon atrapó a Meyers con una táctica inusual para concentrarse y prepararse para el intento.

Jason Meyers es bombeado antes de patear

Mientras Meyers se estaba preparando para hacer el intento, las cámaras lo atraparon tomando varios olores grandes de un tubo de sales olores. El video rápidamente se volvió viral, y muchos lo compartieron en las redes sociales y notaban a Meyers ‘

«Considere este juego ganado. Jason Meyers, Dawg», compartió una persona en un Publicar en x.

Las sales de olfato son inhalantes de amoníaco, usados ​​médicamente para tratar el desmayo, pero a menudo utilizados por los atletas para aumentar la conciencia en grandes momentos. Había habido cierta confusión antes del comienzo de esta temporada de la NFL, con informes que indicaron que la liga estaba prohibiendo las sales de olor.

Como Ayrton ostly de USA Today Notado, la NFL en realidad prohibió a los equipos suministrarlos a los jugadores, pero no impidió que los jugadores usaran sus propias sales de olor. La NFLPA también envió una carta a los jugadores que estresaban que aún podían usar sales de olfato.

«No nos notificaron de este cambio de política del club antes de que se enviara el memorando», escribió la NFLPA, a través de ESPN. «Para aclarar, esta política no prohíbe el uso del jugador de estas sustancias, sino que restringe a los clubes de proporcionarlos o proporcionarlos de ninguna forma. La NFL nos ha confirmado esto».

Como se citó con frecuencia, muchos jugadores han abogado por las sales de olfato, diciendo que dan una ventaja importante pero temporal.

«El amoníaco te despierta, te abre los ojos», dijo Demarcus Lawrence ESPN en 2017. «Estarás en el banco, comienzas a cansarte un poco y tienes que despertar tu cuerpo, y eso es lo que ese pequeño amoníaco hace por ti».